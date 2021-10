Pronašli su rješenje? Đoković s ovim pravilom sigurno može na Australian Open

"Ista pravila vrijede za sve, bez obzira radi li se o pobjedniku Grand Slama, premijeru, poslovnom putniku, studentu... Da nisam primio dvije doze, po povratku iz Glasgowa i ja bih bio dva tjedna u karanteni", rekao je australski premijer Scott Morrison i tako odškrinuo vrata, između ostalog, necijepljenim tenisačima na Australian Open.

Naime, tenisačima je stiglo pismo s novim pravilima. Osim što će oni koji su primili dvije doze cjepiva bez problema moći ući u Australiju, oni koji to nisu učinili moći će također doći na ovaj Grand Slam. Morat će samo prije njegovog početka, odnosno, po ulasku u zemlju u karantenu 14 dana, što uvelike ublažava pravila koja su do sada bila važeća.

To bi trebalo razveseliti i Novaka Đokovića za kojega su mnogi uvjereni da nije primio cjepivo protiv Covida, iako on sam ne želi odgovoriti na to pitanje.

"Strašno je što se događa u društvu između cijepljenih i necijepljenih. Ne mogu vjerovati da smo spali na to da diskriminiramo ljude prema tome hoće li se cijepiti li neće. Jako sam razočaran društvom i medijima koji vrše pritisak na sve ljude. Puno je nejasnoća tu. Neću otkriti jesam li se cijepio. To je privatna stvar i neprimjereno pitanje", rekao je prije koji dan Novak.

Njegovi su se obožavatelji zbog toga uplašili kako će izgubiti priliku braniti naslov osvajača Australian Opena, budući da je prvotno bilo odlučeno kako onaj tko nije primio dvije doze cjepiva neće moći nastupiti na ovom prestižnom turniru.

"Pratim situaciju i konačna odluka će biti početkom studenog. Ne vjerujem da će se puno mijenjati uvjeti, vjerojatno će biti, kao i ove godine, puno restrikcija. Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu. Ne znam hoću li ići tamo, ne znam što se događa. Situacija uopće nije dobra. Ako profesionalnog sportaša stavite u karantenu, da ne može izaći iz sobe... On neće moći igrati na uobičajenom nivou, a i povećava se rizik od ozljeda", požalio se Novak, al i dodao:

"Mislim da će puno igrača razmisliti hoće li ići u Melbourne. "