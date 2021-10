Đokovićeva majka iskreno o odnosu s Jelenom i nesuglasicama: Nije mislila da će nju oženiti, a ovu stvar ne podržava

Dijana Đoković, majka prvog reketa svijeta, otvoreno je govorila o odnosu s Novakovom suprugom Jelenom.

- "Kao mladić koji se bavi tenisom nije imao vremena za zabavljanje. Bio je više na putu nego kod kuće. Upoznala sam mu jednu djevojku koja je bila odbojkašica iz Kraljeva. Bili su klinci. Kasnije smo upoznali i Jelenu, kada su imali 18 godina nisam mislila da će se vjenčati. Ali eto, pobio je moje mišljenje i oženio se Jelenom", ispričala je Dijana Đoković za srpske medije, prenosi Kurir.

Foto: A.K. 23, April, 2021, Belgrade - Sixth day at the Serbia Open 2021 tournament, a match between Novak Djokovic (Serbia) and Miomira Kecmanovic (Serbia). Dijana Djokovic. Photo: A.K./ATAImages 23, april, 2021, Beograd - Sesti dan na turniru Serbia Open 2021, mec izmedju Novaka Djokovica (Srbija) i Miomira Kecmanovic (Srbija). Photo: A.K./ATAImages

Dijana je priznala kako se i ne slaže baš u svemu s Jelenom.

"Normalno i prirodno da je Jelena preuzela neke stvari. Ne bi bilo dobro da se ja mješam. Nažalost, oni rijetko dolaze, stvorili su svoju obitelj i oazu, a Jelena neke stvari radi na svoj način. Dolazi do mimoilaženja, osobito po pitanju prehrane, koju ne podržavam", priznala je Dijana Đoković u jednoj emisiji za Blic.

Novak i Jelena upoznali su se 2005. godine na jednom teniskom turniru u Beogradu, a tri godine kasnije uplovili su u ljubavnu vezu da bi ju ozakonili 2014. godine. Njihova ljubav podarila im je sina Stefana i kćer Taru.