Procurio plan vrijedan dvije milijarde eura: Jedan od najpoznatijih stadiona na svijetu odlazi u povijest?

Engleski mediji posljednjih su tjedana prepuni vijesti o ambicioznom planu Manchester Uniteda: izgradnji potpuno novog stadiona koji bi zamijenio legendarni, ali i dotrajali Old Trafford. Projekt, koji podržava suvlasnik kluba Sir Jim Ratcliffe, obećava transformaciju ne samo za klub, već i za cijelu regiju sjeverne Engleske. Glavna okosnica projekta je izgradnja spektakularnog novog stadiona s kapacitetom od nevjerojatnih 100.000 mjesta. Time bi postao najveći klupski stadion ne samo u Engleskoj, već i šire, nadmašujući čak i Barcelonin Camp Nou. Lokacija novog zdanja predviđena je u neposrednoj blizini sadašnjeg Old Trafforda, na području Trafford Parka. Ova odluka omogućuje kontinuirano igranje utakmica na Old Traffordu tijekom izgradnje, izbjegavajući tako probleme s kojima su se susretali neki drugi klubovi pri sličnim projektima.

Old Trafford, otvoren davne 1910. godine, s kapacitetom od 74.310 mjesta, unatoč brojnim nadogradnjama tijekom godina, pokazuje znakove starenja. Problemi s propuštanjem krova i izvještaji o infestaciji miševima samo su neki od izazova s kojima se klub suočava. Izgradnja novog stadiona stoga se nameće kao logično rješenje, ne samo zbog poboljšanja uvjeta za navijače, već i zbog podizanja ukupnog imidža kluba i Premier lige. Sir Jim Ratcliffe ističe da Premier League, kao najjača liga svijeta, zaslužuje stadion poput Santiago Bernabeua ili Camp Noua.

Procjenjuje se da će izgradnja novog stadiona koštati oko 2 milijarde eura. Iako klub planira samostalno financirati izgradnju samog stadiona, Ratcliffe naglašava važnost šireg regeneracijskog projekta za južni Manchester. Očekuje se da će projekt privući privatne i javne investicije, stvarajući oko 48.000 novih radnih mjesta i dodajući 4,2 milijarde eura lokalnoj ekonomiji, prema navodima Trafford Councila. Ukupni ekonomski doprinos Ujedinjenom Kraljevstvu procjenjuje se na čak 7,3 milijarde eura.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novi stadion dizajnirat će svjetski poznati arhitekt, Sir Norman Foster, inače navijač Manchester Uniteda i poznat po svojim ikoničnim projektima. Iako konkretni detalji dizajna još nisu javno objavljeni, očekuje se da će novi stadion biti tehnološki napredan i nuditi vrhunsko iskustvo za navijače. Spominje se i stvaranje "Crvenog zida", sličnog čuvenom "Žutom zidu" na stadionu Borussije Dortmund.

Klub je također svjestan važnosti očuvanja povijesnog nasljeđa Old Trafforda. U planovima za novi stadion predviđeni su elementi koji će odavati počast povijesti kluba, uključujući i one posvećene žrtvama minhenske zračne nesreće 1958. godine. Statua Sir Alexa Fergusona, Jimmyja Murphyja i "Svetog Trojstva" (Charlton, Best, Law) bit će premještene na novu lokaciju.

Konačna odluka o izgradnji novog stadiona bit će donesena do kraja sezone. Ako se plan odobri, početak pripremnih radova, poput dizajna, infrastrukturnih i planskih prijedloga, očekuje se do kraja 2025. godine. Projekt ima podršku gradonačelnika Greater Manchestera, Andyja Burnhama, koji ga vidi kao najveću priliku za urbanu regeneraciju u zemlji od Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.