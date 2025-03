Evo gdje su pronašli Ivicu Kostelića: Objavljeni detalji drame, sve je trajalo pet sati

Vojska Crne Gore izvukla je u ponedjeljak navečer iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja, dvojicu stranih državljana, od kojih je jedan hrvatski skijaš Ivica Kostelić, potvrđeno je iz Vlade medijima. Vojska Crne Gore izvukla je u ponedjeljak navečer iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja, dvojicu stranih državljana, od kojih je jedan hrvatski skijaš Ivica Kostelić, potvrđeno je iz Vlade medijima.

Crnogorski mediji odmah su pohitali objaviti nešto više informacija o ovome slučaju. Uprava pomorske sigurnosti objavila je da su operateri primili poziv za pomoć s obale, nakon čega je odmah započela akcija traganja i spašavanja. Sve je trajalo punih pet sati, i to na državnoj granici između Crne Gore i Albanije. Vremenski uvjeti bili su izrazito nepovoljni, a visina valova dosezala je i četiri metra, javila je Radio Televizija Crne Gore.

‘‘Operateri na Pomorsko operativnom centru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su u okviru poziva za pomoć dobili informaciju da su tri osobe upravljale kajacima od Skadra do ušća rijeke Bojane u Jadransko more, i da je zbog složenih i loših vremenskih uvjeta došlo do prevrtanja jednog kajaka, nakon čega su jake struje odnijele na pučinu dvije osobe, jednu hrvatske i drugu francuske nacionalnosti‘‘, navodi se u priopćenju.

‘‘Spasilački čamac SAR-1 Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je odmah isplovio s posadom i pripadnikom Sektora granične policije iz Bara, uz koordinaciju granične policije na rijeci Bojani. Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta, morali su se hitno uključiti svi raspoloživi državni resursi te je Pomorsko operativni centar preko Direktorata za zaštitu i spašavanje (OKC 112), po proceduri zahtijevao angažiranje helikoptera Vojske Crne Gore s upotrebom termovizijske kamere kako bi pretraga za nestalim osobama na moru bila efikasnija‘‘, stoji u priopćenju.

Na lice mjesta ubrzo potom stigao je patrolni čamac mornarice Vojske Crne Gore.

‘‘Nakon upornog traganja i spašavanja, po izuzetno lošim vremenskim uvjetima u akciju se uključio i vojni helikopter koji je iz Podgorice došao u SAR (Search and rescue) područje i upotrebom optičkog termalnog senzora nakon sat vremena locirao dvije osobe na kajaku koje su bile udaljene nekih 1,7 nautičkih milja od delte rijeke Bojane‘‘, izvijestila je crnogorska Uprava pomorske sigurnosti.

Tada su spasilački čamci UPSUL i MVCG prišli lokaciji ugroženih i ukrcali ih na čamac MVCG te se uputili u Luku Bar, gdje ih je čekalo vozilo Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Kostelić i Francuz su potom prebačeni u Opću bolnicu Bar na daljnji tretman i ukazivanje pomoći.

‘‘Ovako složena koordinirana akcija svih državnih organa u Crnoj Gori, zajedno s kolegama iz RCC Tirana, je uspješno realizirana, a znajući da se dogodila na veoma zahtjevnom području ušća rijeke Bojane u Jadransko more koje je odnijelo nemali broj ljudskih života‘‘, navodi se u priopćenju Uprave pomorske sigurnosti. ‘‘Posebno priznanje i zahvalnost treba dati spasiocima koji su neposredno sudjelovali u ovoj složenoj akciji i riskirali svoje živote na moru‘‘, zaključuje se u priopćenju.