Procurili detalji o zadnjem dopisivanju Dioga Jote prije tragedije: 'Pitao me kako sam...'

Iskusni engleski nogometaš James Milner podijelio je s javnošću potresne detalje koji su prethodili smrti njegova bivšeg suigrača i bliskog prijatelja Dioga Jote. Milner je otkrio kako su se njih dvojica dopisivala večer prije stravične prometne nesreće u kojoj je Portugalac, zajedno sa svojim bratom Andréom Silvom, izgubio život 3. srpnja 2025. godine. "Nije bilo ništa značajno, samo smo provjeravali kako smo i pitali jedan drugoga kako stvari stoje", ispričao je Milner. Sljedećeg jutra, na treningu Brightona, dočekao ga je šok. "Netko me pitao je li to istina. Nisam znao o čemu je riječ. Odmah sam poslao poruku nekome u Liverpoolu kako bih doznao što se događa. Bilo je užasno. Nisam imao mnogo težih dana u životu", s tugom se prisjetio Milner, koji je bio među brojnim bivšim suigračima na Jotinu sprovodu u Gondomaru.

U čast svojem prijatelju Milner je odlučio napraviti dirljivu gestu. Zatražio je dres s brojem 20 u svom novom klubu, isti onaj broj koji je Jota proslavio na Anfieldu i koji je Liverpool nakon tragedije odlučio umiroviti. "Carlos Baleba želio je promijeniti svoj broj, tako da je dvadesetica postala slobodna. Osjetio sam da je to ispravna stvar koju mogu učiniti. Svaki dan kada obučem dres, mislit ću na njega. Obožavao sam tog čovjeka, apsolutno sam ga obožavao. Volio sam ga kao igrača, a još više kao suigrača i prijatelja", rekao je Milner.

Iako su zajedno proveli samo tri sezone u Liverpoolu i dijelili svlačionicu 71 put, Milner ističe kako se među njima razvilo neraskidivo prijateljstvo, unatoč velikoj razlici u godinama i različitim nacionalnostima. "Možda biste pomislili da nemamo mnogo toga zajedničkog, ali odmah smo 'kliknuli'. Vjerojatno zato što smo obojica bili nevjerojatno tvrdoglavi. Ljudi kažu da sam ja tvrdoglav, ali Jota... on mi je u tome mogao itekako parirati", kroz sjetan osmijeh ispričao je engleski veteran.

Opisujući Jotu, Milner je koristio samo riječi hvale, ističući kako je bio jedan od najomiljenijih suigrača u njegovoj dugoj i bogatoj karijeri. "Bio je nevjerojatan tip. Uvijek spreman za šalu, uvijek je podizao atmosferu i zadirkivao druge. Bio je jedan od onih ljudi koje možete staviti u bilo koji kut svlačionice, pored bilo kojeg igrača, i on bi se odmah sprijateljio s njim. Jednostavno je imao tu sposobnost povezivanja s ljudima", zaključio je Milner.

Podsjetimo, tragična prometna nesreća dogodila se u noćnim satima na 65. kilometru autoceste A52 u Španjolskoj. Prema službenom izvješću španjolske policije, vozilo u kojem su bili Diogo Jota i njegov brat skrenulo je s ceste, a sve ukazuje na to da je uzrok bilo puknuće gume prilikom pretjecanja. Luksuzni automobil, koji može razviti brzinu i do 320 km/h, potom se prevrnuo i zapalio, a vatra je zahvatila i okolno raslinje. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, za braću nije bilo spasa.