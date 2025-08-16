Naši Portali
EMOTIVNO

VIDEO Potresne scene zbog poginule zvijezde velikana: Salah u suzama zadnji napustio travnjak

Liverpool v Bournemouth - Premier League - Anfield
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Vecernji.hr
16.08.2025.
u 08:59

Poslije dvoboja igrači Liverpoola se okupili pred navijačima u kultnom Kopu, koji su zapjevali pjesmu posvećenu Joti. Jedan od onih koje je to najviše pogodilo bio je Egipćanin Mohamed Salah.

Aktualni engleski prvak Liverpool ušao je u novu sezonu 4-2 pobjedom protiv Bournemoutha. Na otvaranju nove sezone "Redsi" su na Anfieldu daleko teže nego što se očekivalo porazili Bournemouth. Aktualni prvak je ovoga ljeta potrošio više od 300 milijuna eura na pojačanja. U klub su stigli Florian Wirtz i Jeremie Frimpong za 125 i 40 milijuna eura iz Bayer Leverkusena, Hugo Ekitike iz Eintrachta za 90 milijuna eura, Milos Kerkeza iz Bournemoutha za 47 i Giovanni Leoni iz Parme za 30 milijuna eura.

Poslije dvoboja igrači Liverpoola se okupili pred navijačima u kultnom Kopu, koji su zapjevali pjesmu posvećenu Joti. Jedan od onih koje je to najviše pogodilo bio je Egipćanin Mohamed Salah. Zvijezda Liverpoola u suzama je stajala na terenu i pljeskala navijačima. Salah je na kraju bio posljednji igrač koji je napustio teren.

Poginuli Jota i Salah u Liverpoolu su zajedno igrali pet godina te su bili u dobrim prijateljskim odnosima. Salah je također svoj gol u utakmici protiv Bournemoutha proslavio na način na koji je golove slavio Jota. 

Ključne riječi
Mohamed Salah Diogo Jota Liverpool

