Procurile sve godišnje plaće Luke Modrića! Hrvatski maestro zaradio je novca da ti pamet stane

Luka Modrić ove je sezone započeo novu avanturu u karijeri, preselio je iz madridskog Reala u AC Milan. Osim promjene sredine, stigla je i značajna promjena u njegovim primanjima.
Dok je u Realu godinama bio jedan od najbolje plaćenih igrača, s bruto godišnjom plaćom procijenjenom na oko 19 do 21,5 milijuna eura, u Milanu zarađuje gotovo triput manje. Prema podacima specijaliziranog portala Capology, Modrić u dresu Rossonera inkasira 6,48 milijuna eura bruto godišnje, odnosno oko 124.600 eura tjedno. Neto primanja procjenjuju se na približno 3,5 milijuna eura godišnje.
Još u sezoni 2021./22., primjerice, Modrić je u Realu zarađivao gotovo 20 milijuna eura bruto godišnje. Danas, u 40. godini života, hrvatski kapetan odlučio je nastaviti igrati nogomet u manje zahtjevnom, ali i manje financijski izdašnom okruženju.
No, Luka je svojom sposobnošću zaradio golem novac i moći će uživati kada jednog dana odluči ostaviti se nogometa. Evo kako su mu se kretala primanja po sezonama (u bruto iznosu):
2025/26 — AC Milan: 6,48 milijuna €
2024/25 — Real Madrid: 21,88 milijuna €
2023/24 — Real Madrid: 21,88 milijuna €
2022/23 — Real Madrid: 21,88 milijuna €
2021/22 — Real Madrid: 19,68 milijuna €
2020/21 — Real Madrid: 19,68 milijuna €
2019/20 — Real Madrid: 19,68 milijuna €
2018/19 — Real Madrid: 9,36 milijuna €
2017/18 — Real Madrid: 9,36 milijuna €
2016/17 — Real Madrid: 9,36 milijuna €
2015/16 — Real Madrid: 9,36 milijuna €
2014/15 — Real Madrid: 9,36 milijuna €
2013/14 — Real Madrid: 4,68 milijuna €
