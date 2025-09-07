Naši Portali
'SRAMOTA'

Pročitajte kakve grozote Srbi pišu svojim košarkašima poslije debakla: Uništavaju ih naslovima

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
07.09.2025.
u 09:14

Srpski mediji žestoko su nagazili svoje košarkaše zbog šokantnog ispadanja od autsajdera Finske, nisu ih nimalo štedjeli.

Finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita. Lauri Markkanen je sa 29 koševa predvodio Finsku, Mikael Jantunen je dodao 15, ali junak je bio Elias Valtonen koji je 10 od svojih 13 poena ubacio u zadnjoj četvrtini, a osam u zadnje dvije minute. U sastavu Srbije Nikola Jokić je zabio 33, a Nikola Jović 20.

Srpski mediji žestoko su nagazili svoje košarkaše zbog šokantnog ispadanja od autsajdera Finske, nisu ih nimalo štedjeli.

Kurir je naslovnicu stavio jasnu poruku igračima: 'Sram vas bilo, bre bilo'. Takve poruke najbolje dočaravaju razočaranje koje vlada nakon ispadanja među medijima i navijačima. Mondo je bio nešto blaži, ali i dalje kritičan, ističući kako su “Finci prebili i poslali kući” Jokića i društvo, a naknadno dodali kako je ovo 'novi sumrak Srbije'. Ni sjajna partija najboljeg igrača Srbije, koji je upisao impresivnih 33 poena, 8 skokova i 3 asistencije, nije promijenila dojam da je ovo bio debakl.

Sportal je u svojoj analizi utakmice zaključio da je riječ o 'šokantnom krahu Srbije, Finci su nas prebili, nadskočili i poslali kući', dok je Srbija Danas otišla najdalje i svoj izvještaj naslovila rečenicom “Užas od igre, užas od rezultata.”

Telegraf javlja: 'Bruka Srbije na Eurobasketu'

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
Finska Srbija košarka Eurobasket

Komentara 6

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
10:29 07.09.2025.

Jokić kao etnički Hrvat trebao bi igrati za Hrvatsku a ne za ove luzere.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:04 07.09.2025.

Jel pisu da su im kosarkasi vstase? Ah ne. Jer i oni znaju da su to onda nebi gubili.

PE
Pentagon
10:36 07.09.2025.

Stjepan Spajić bi rekao: "Pušing Rođo!"

