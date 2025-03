Priča o Hrvatu koji je proživljavao horor digla regiju na noge: 'Skrivao se u kući, besplatno jeo...'

Malo poznati hrvatski nogometaš, 25-godišnji Petar Bandić za Sportske novosti prepričao je detalje angažmana u slovenskom drugoligašu Dravi iz Ptuja. Igrač koji je iz Tomislavgrada rodom, nekoć je igrao za Mladost iz Petrinje, senjski Nehaj, Bihać i Međugorje u BiH, a u veljači je stigao u Dravu.

- Ako svojom pričom mogu upozoriti pa makar jednog igrača da ne dođe u Dravu, napravit ću puno, pomoći ću nekome u životu i karijeri - rekao je Bandić pa odmah počeo opisivati što ga je tamo zadesilo.

- Prije mjesec dana stigao sam u Dravu nakon što sam se telefonski čuo s predsjednikom Andrejem Maglicom koji mi je rekao da dođem i da ću dobiti priliku. Sa mnom je zajedno u klub stiglo 20 novih igrača. Imali smo jedan trening, da bi mi sljedeći dan trener rekao da ne računa na mene, te na još jednog igrača. Bio je to zadnji dan prijelaznog roka i više nisam imao nikakvog izbora, bio sam doveden pred zid. Badava što sam već dogovorio sam dolazak s predsjednikom. Bio sam uvjeren da član Drave, ali ispalo je da to nije tako. Otišao sam iz kluba, ali predsjednik mi je rekao da će me prijaviti kao igrača Drave, te da ću se možda vratiti do kraja sezone - pričao je, no niti tu nije bio kraj:

- Čak 17 igrača živi u istoj kući! Kao da smo svi mi neki migranti. Nitko mi nije vjerovao u to što pričam, pa sam snimio kuću i uvjete koji vladaju u njoj. Čak je i policija zaustavila jednog suigrača, jer nema boravišnu dozvolu za Sloveniji. Dečki igraju za 200 eura, ne vjerujem da itko ima veću plaću od 500 eura, stvarno je kaos u klubu. Zahtjevi u klubu su kao da igrate prvoligaški nogomet. Treniraš dva puta dnevno, a živiš kao izbjeglica. Kako ćeš živjeti s 200, pa i 500 eura? A živiš kao pas, jer kad sam prvi put došao, morao sam spavati na podu - rekao je Bandić.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor iz Slovenije. Javio se predsjednik kluba Andrej Maglica za Sportsport.ba.

- Malo me šokiralo ovo, ne mogu vjerovati što sam pročitao. Da vam kažem kakva je priča s Petrom Bandićem. Zvao me njegov agent da vidi može li doći na Dravu da se pokaže, da dođe na probu. Rekao sam da može. Nakon nekoliko treninga trener je rekao da to nije to, pa neka ode iz Slovenije. Ali dečko se skrivao u kući 15 dana, ja nisam ni znao za to. Jeo je besplatno. Kad je došao novi trener, mene su menadžer i igrač zvali deset puta da vidi može li se opet pokazati. Radio je sedam dana s trenerom, koji mu je rekao da ga ne vidi u momčadi - započeo je svoje objašnjenje Maglica.

- Ovo je kuća od 450 kvadrata! Idi pogledaj, to je kuća na četiri kata. Dao sam im i stol za stolni tenis, pikado, stolni nogomet i PlayStation u garaži. Sad sam im rekao da ćemo roštiljati vani. Ovo je velika kuća! Baš želim da je pogledaš! Ništa ne skrivam. Dečki su mi rekli da će preskočiti trening da dođu u tvoju redakciju da ti kažu da je tako. Nije onako kako je prikazano - rekao je Maglica novinaru bosanskohercegovačkog portala.

- Stvarno idi i pogledaj, razgovaraj s 14 igrača koji su unutra. Pogledaj sobe, na svakom katu ima kupaonica. Teško je s dečkima, to je istina. Imam čistačicu jednom tjedno, kad su samo muškarci u kući, problem je s čistoćom. Pogotovo ako su dečki mladi. Imao sam nekoliko sastanaka s njima oko smeća koje ne pokupe. I rekao sam im da čiste malo više. Imamo dva profesionalna ugovora. Igrač koji dolazi iz Bugarske. Njemu otvaramo porezni broj, onda ćemo profesionalni ugovor poslati u Nogometni savez Slovenije. Drugi je dečko koji je došao iz Ukrajine. Trenutno je u Sloveniji na 30 dana. Ima amaterski ugovor. Ima boravišnu dozvolu na 90 dana, sređujemo mu papire. On može sam dati izjavu i sve to potvrditi. Siguran sam 100 posto da svi dečki koji tamo žive mogu potpisati da je sve u redu. Ali ako on nije bio zadovoljan i nije zadovoljio kriterije dvojice trenera, nismo mi krivi. On je jučer bio u klubu. Toliko smo mu pomogli da smo ga prijavili jer je rekao da ga čeka korejski klub. Rekao sam mu da ćemo ga registrirati ako treba, klub koji će mu dati besplatne papire. Rekao je super, zahvalio mi se, a sada je to učinio", rekao je Andrej Maglica.