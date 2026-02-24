Oglasio se i Bulj: 'Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb?'

Nakon što se pojavila informacija da je tvrtka "Infinite show", koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena s oko 23.000 eura zbog neplaćanja usluga Doma zdravlja, oglasio se i sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Bulj je, između ostaloga, kazao kako u drugim gradovima rad domova zdravlja nije bio dodatno naplaćen organizatorima sličnih događaja. Uz to, prozvao je HDZ Splitsko-dalmatinske županije.

"Vidim da su opet jedva dočekali krenuti na Thompsona zbog koncerta u Sinju, iako je organizator koncerta osigurao sve što je bilo u njegovoj nadležnosti. Postavljena je mobilna bolnica, organizirana vozila hitne pomoći te angažirani i plaćeni liječnici koji su dežurali na hipodromu i u vozilima. Ono što se sada postavlja kao ključno pitanje jest: tko snosi troškove rada Doma zdravlja u danima kad se održavaju neki koncerti i događanja? Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb u vrijeme održavanja višednevnih koncerata u Areni?

Dakle, ni u Zagrebu, ni Rijeci, ni Osijeku, ni u Poreču ni u Varaždinu, rad domova zdravlja nije bio dodatno naplaćen organizatorima sličnih događanja. Osobno sam bio na sastanku kad je organizator jasno poručio da oni ne mogu biti nadležni za rad Doma zdravlja, ali da će sve troškove na Hipodromu podmiriti što su i učinili! Dakle, zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, na sinjskom Hipodromu u iznosu od preko 100 tisuća eura platili su organizatori koncerta! Zašto je ispostavljen ovakav ugovor i zašto HDZ Splitsko-dalmatinske županije kreće u rat protiv organizatora Thompsonova koncerta u Sinju, e to je već pitanje za Sanadera, Bobana, a i Plenkovića? Što se mene tiče, a i naroda iz cijele Dalmacije, Hrvatske i naše dijaspore kao i Hrvata iz BiH-a koji su došli na koncert, mi bismo ponovili i ništa neće baciti sjenu na ovaj veličanstveni koncert i najveći kojeg je Dalmacija ikad vidjela", naveo je Bulj.

Marko Perković Thompson jučer se, također, oglasio preko Facebooka te istaknuo kako je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe.

"Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura. Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove.

Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja. Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa", istaknuo je.