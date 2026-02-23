Naši Portali
Branimir Pofuk

Pavelić je bio izdajnik i zaslužuje poklonike koji će ga izdati minutu nakon što su u njegovu čast pjevali i klicali

23.02.2026. u 17:10

Za to sam da svi bez straha govore i pjevaju što hoće, pa i Josip Dabro, da vidimo tko smo, što smo i na čemu smo

Ovih mi dana često u sjećanje dolazi završna scena iz Tarantinovih “Nemilosrdnih gadova” (Inglorious Basterds), koju obožavam. Bliži se kraj Drugog svjetskog rata. Hitler je s čitavom nacističkom vrhuškom likvidiran u spektakularnom masakru u jednom pariškom kinu. Zapovjednik jedinice koja je izvela taj pothvat, američki poručnik Aldo Raine, mora izvršiti još jedan zadatak. U njegovim je rukama njemački pukovnik SS-a Hans Landa, krvoločni nacistički zločinac koji je u posljednji čas promijenio stranu i izdao Hitlera u zamjenu za slobodu, novo ime i novi život nakon rata u Americi. Poručnik Raine mora ga živog i zdravog predati svojim nadređenima.

Ključne riječi
odgovornost totalitarizam moral politika

JO
JovanC
17:31 23.02.2026.

Tito se borio za Hrvatsku, osim sto je pobio i raselio pola Hrvatske, i stvorio srboslaviju. Povijesna izjava:"Prije ce Sava potec uzvodno nego Hrvatska bit neovisna drzava".

LE
Levanto
17:43 23.02.2026.

Pavelić je gubitnik i takav može biti uzor samo gubitnicima. A Dabro? Prije bi reka da je on Vučićev učenik, nego hr patriota. Ocrniti Hr da se priča po Evropi je njegov đir.

