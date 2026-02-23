Pavelić je bio izdajnik i zaslužuje poklonike koji će ga izdati minutu nakon što su u njegovu čast pjevali i klicali

Ovih mi dana često u sjećanje dolazi završna scena iz Tarantinovih “Nemilosrdnih gadova” (Inglorious Basterds), koju obožavam. Bliži se kraj Drugog svjetskog rata. Hitler je s čitavom nacističkom vrhuškom likvidiran u spektakularnom masakru u jednom pariškom kinu. Zapovjednik jedinice koja je izvela taj pothvat, američki poručnik Aldo Raine, mora izvršiti još jedan zadatak. U njegovim je rukama njemački pukovnik SS-a Hans Landa, krvoločni nacistički zločinac koji je u posljednji čas promijenio stranu i izdao Hitlera u zamjenu za slobodu, novo ime i novi život nakon rata u Americi. Poručnik Raine mora ga živog i zdravog predati svojim nadređenima.