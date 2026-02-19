Doznajemo: Bivši izbornik mogao bi preuzeti hrvatskog prvaka. No, postoji problem...

Rukometaši Zagreba porazom od PSG-a (24:35) oprostili su se od europskih ambicija za ovu sezonu. Nažalost, samo jedna pobjeda u 11 utakmica elitne skupine Lige prvaka premalo je i potpuno neočekivano. Unatoč svim poteškoćama i nešto slabijem rosteru, Zagreb je mogao do puno više bodova i pobjeda. U nekim utakmicama nedostajalo je sreće, u nekima ni suci nisu bili od pomoći, dapače – znali su i odmoći. Problem je bio i na klupi. Andrija Nikolić je otišao, stigao je Nenad Šoštarić, no Šoštarić trenutačno ima zdravstvenih problema i ne može voditi momčad ni na treninzima, a kamoli na utakmicama. Kao privremeno rješenje uskočio je Boris Dvoršek.

Susret protiv Parižana bio je, što se Zagreba tiče, jako loš – možda i najlošija izvedba hrvatskog prvaka ove sezone. PSG ove sezone sigurno nije kandidat za Final Four, ali je svejedno uvjerljivo slavio u Zagrebu. Mnogi igrači domaće momčadi odigrali su ispod svoje razine, a neki su na parketu djelovali i pomalo neozbiljno. Takav pristup klub zasigurno neće tolerirati, osobito ne u sljedećoj sezoni. Sada je najvažnije ostati koncentriran i usmjeriti se na osvajanje dvaju domaćih trofeja. Zagreb i dalje ima znatno kvalitetniji roster od ostalih hrvatskih klubova i bilo bi pravo iznenađenje kada u klupske vitrine ne bi stigla još dva domaća naslova.

Dobra je vijest da se već slaže momčad za sljedeću sezonu – i to vrlo ambiciozna. Dogovoreni su dolasci dvaju hrvatskih reprezentativaca, Raužana i Ćeška, iz Bjelorusije stiže novi kružni napadač Babašinski, a potpisao je i slovenski vratar Urh Kastelic. Ostaje otvoreno pitanje tko će biti novi trener. Šoštarić, po svemu sudeći, neće moći nastaviti. Prvi poziv upućen je Hrvoju Horvatu, talentiranom mladom treneru koji trenutno vodi švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausen i ondje radi izvrstan posao. Momčad je vodeća u nacionalnom prvenstvu, a u dobroj je poziciji i u Europskoj ligi, gdje su proteklog vikenda slavili na gostovanju kod danskog GOG-a.

Horvat bi bio sjajan izbor. Većinu igrača Zagreba već je trenirao, bilo kroz klubove, bilo kroz reprezentaciju, koju je vodio na Europskom prvenstvu 2022. u Mađarskoj te na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. No postoji problem – ima važeći ugovor s Kadettenom do kraja ove i cijele sljedeće sezone. Istina je da razmišlja o povratku u Hrvatsku i da želi biti bliže obitelji koja živi u Zagrebu, dok je on u Švicarskoj, ali pitanje je hoće li Švicarci pristati na raskid ugovora. Horvat bi, navodno, odmah prihvatio klupu Zagreba i iz kluba su ga već kontaktirali. Interes su pokazali i iz Našica, gdje je ostavio vrlo dobar dojam.

Za Horvata bi Zagreb bio iznimno zanimljiv izazov jer bi vodio kvalitetniju momčad nego što je trenutačno ima na raspolaganju. Također, svojim bi vezama mogao privući još poneko zvučno ime. Primjerice, Patrika Martinovića, desnog vanjskog koji se nalazi na širem popisu izbornika Dagura Sigurdssona.

Ako Zagreb doista želi povratak u ozbiljnu europsku konkurenciju, predstojeće ljeto mora biti prijelomno. Potrebni su jasni kriteriji, odgovornost i sustavno građenje momčadi, a ne improvizacije usred sezone. U suprotnom, i sljedeće će se godine u ovo vrijeme pisati gotovo identičan tekst – o propuštenim prilikama, tranzicijskim sezonama i vječnom “slaganju za budućnost”.