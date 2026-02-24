Mega-projekt koji Hrvatska čeka 20 godina: Most preko Kaštelanskog zaljeva mijenja vizuru Splita

Most preko Kaštelanskog zaljeva, jedna od najvažnijih investicija u zemlji koja se najavljuje i čeka već dva desetljeća, prvi je put dobio odabrano rješenje na međunarodnom natječaju i jasno definirane tehničke parametre, čime projekt ulazi u najozbiljniju fazu do sada. Pobjednički rad izradili su zagrebački 3LHD i slovenski Pipenbaher inženjeri, a investitor i nositelj zahvata su Hrvatske ceste. Autori su osvojili prvu nagradu u iznosu od 60.000 eura te pravo na izradu idejnog projekta. Ukupni nagradni fond iznosio je 685 tisuća eura, a iza pobjedničkog dvojca ostali su brojni drugi međunarodni konzorciji. Drugu nagradu odnijela je hrvatsko-kineska suradnja tvrtki Promovere i T.Y. Lin International, dok je treće mjesto pripalo splitskom Porticusu Damira Rake u partnerstvu s beogradskim DB Inženjeringom.

Foto: Studio 3LHD

Most koji spaja dva grada, a već je dobio i naziv 'dalmatinski Golden Gate', dio je projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica (A1) – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split, koji je 2019. godine uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Projekt predviđa novu cestovnu vezu između autoceste A1 i splitske trajektne luke radi rasterećenja postojećih prometnih pravaca na zapadnom ulazu u grad. Prema odabranom rješenju, most bi bio dug približno 1594 metra, predviđene su četiri prometne trake te pješačko-biciklistička staza integrirana u konstrukciju. Najviša točka mosta planirana je na oko 65 metara iznad razine mora, a slobodni plovni profil širi je od 200 metara kako bi se omogućio nesmetan prolaz brodova prema splitskoj Sjevernoj luci. Procijenjeni trošak izgradnje iznosi 223 milijuna eura, dok procjena troškova održavanja tijekom predviđenog životnog vijeka od 100 godina iznosi oko 125 milijuna eura.

U rezultatima projektnog natječaja za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva navodi se da Natječajni rad počiva na jasnom i dosljedno provedenom konceptu koji vizualni identitet mosta odmiče od pukog simbola uvjerljivom i snažnom prezentacijom. Odgovarajući na složeni programski zadatak autor je ponudio rješenje koje nadilazi puku utilitarnu funkciju prelaska zaljeva, dodajući još jedan odmjeren sloj višestruko akcentiranom području u kojemu se most planira, naglašavajući usklađenost s okolišem i urbanim kontekstom kao jedan od prioriteta projektiranja.

Četiri vidikovca



'Predloženi most u zatečenom okruženju optimalno raspoređuje stupove i pilone u moru, dok je masa glavnih pilona dizajnom vizualno olakšana iz pozicije gdje se najviše čita u pogledu na most. Toj vizualnoj lakoći pridonijelo je rješenje sa smještanjem kosih zatega u os rasponske konstrukcije, čime se izbjegava dvostruko ovješenje, kao kod kosih zatega sa strane, koje u većini točaka promatranja stvara optičko opterećenje. S obzirom na odabran način ovješenja, omogućeno je korištenje rubnih dijelova kolničke konstrukcije na inovativan način upuštanjem pješačko-biciklističke staze čime je korisnik tog dijela ostao 'izvan' burobrana dakle slobodnog pogleda, zaštićen od buke i svjetla vozila", stoji u obrazloženju.

S četiri vidikovca (po dva na svakoj strani mosta) te projektiranjem točaka zadržavanja na tim mjestima, dodatno je naglašen zaljev, ovaj put iz perspektive iz koje nikad nije konzumiran, navodi se u tekstu. Most preko Kaštelanskog zaljeva promijenit će viziru Splita. U zaključku ocjenjivačkog suda stoji da je autor uspješno odgovorio na sve dimenzije kompleksnog zadatka te ujedno ostvario i dodanu vrijednost. "Novi most iznad kaštelanskog zaljeva svojim promišljenim i odmjerenim pristupom jasnog karaktera ima potencijal pozitivno nadograditi geografski i povijesno kompleksnu lokaciju te se uspješno odupro oblikovanju koje vuče u agresivnu intervenciju u prostoru."

Na međunarodni natječaj pristiglo je 12 radova, a ocjenjivačkom sudu predsjedao je arhitekt Ante Kuzmanić. Odluka je donesena tajnim glasovanjem. Most predstavlja ključnu kariku prometne osi koja započinje kod čvora Vučevica na autocesti A1, nastavlja se kroz planirani tunel Kozjak prema Kaštelima, gdje se spaja na državnu cestu DC8, a potom mostom prelazi Kaštelanski zaljev i vodi prema području Kopilice i splitske trajektne luke. Nakon provedenog natječaja slijedi izrada idejnog projekta, što proizlazi iz prava koje je pobjednički tim stekao prvom nagradom. Daljnje faze projekta uključivat će razradu projektne dokumentacije u skladu s važećim procedurama za infrastrukturne zahvate ove razine. Tek po dovršetku tih koraka i ispunjenju propisanih uvjeta moći će se govoriti o početku gradnje mosta preko Kaštelanskog zaljeva.