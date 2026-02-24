FOTO Bio je junak Hrvatske, a onda je odlučio prekrižiti Lijepu Našu. Danas nastupa za susjede

Jakov Fak (38) na današnji dan 2009. godine svečano dočekan u svom Mrkoplju nakon što je osvojio brončanu medalju u utrci biatlona na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu.
Jakov Fak (38) na današnji dan 2009. godine svečano dočekan u svom Mrkoplju nakon što je osvojio brončanu medalju u utrci biatlona na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Fak je 2010. godine na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru pod hrvatskom zastavom osvojio broncu u biatlonu u disciplini 10 kilometara sprint. Jedina je to hrvatska "zimska" medalja koju nisu osvojili Janica ili Ivica Kostelić.
Fak je 2010. godine na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru pod hrvatskom zastavom osvojio broncu u biatlonu u disciplini 10 kilometara sprint. Jedina je to hrvatska "zimska" medalja koju nisu osvojili Janica ili Ivica Kostelić.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Međutim, Fak je nakon toga odlučio promijeniti reprezentaciju. Prešao je pod slovensku zastavu uz objašnjenje da će tamo imati bolje uvjete
Međutim, Fak je nakon toga odlučio promijeniti reprezentaciju. Prešao je pod slovensku zastavu uz objašnjenje da će tamo imati bolje uvjete
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Sloveniji je donio srebro na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.
Sloveniji je donio srebro na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
No, od tada nema medalja na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, a još uvijek nastupa za Sloveniju.
No, od tada nema medalja na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, a još uvijek nastupa za Sloveniju.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Nel Pavletic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Nel Pavletic/24sata
Share
Podijeli

Ne propustite

1/