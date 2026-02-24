Večernji list
FOTO Bio je junak Hrvatske, a onda je odlučio prekrižiti Lijepu Našu. Danas nastupa za susjede
Jakov Fak (38) na današnji dan 2009. godine svečano dočekan u svom Mrkoplju nakon što je osvojio brončanu medalju u utrci biatlona na 20 kilometara na Svjetskom prvenstvu.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Fak je 2010. godine na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru pod hrvatskom zastavom osvojio broncu u biatlonu u disciplini 10 kilometara sprint. Jedina je to hrvatska "zimska" medalja koju nisu osvojili Janica ili Ivica Kostelić.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Međutim, Fak je nakon toga odlučio promijeniti reprezentaciju. Prešao je pod slovensku zastavu uz objašnjenje da će tamo imati bolje uvjete
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Sloveniji je donio srebro na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
No, od tada nema medalja na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, a još uvijek nastupa za Sloveniju.
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list
Foto: Nel Pavletic/24sata
Foto: Nel Pavletic/24sata
