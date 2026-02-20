Posao je gotov: Dominik Kuzmanović potpisao je za europskog prvaka!

Ono o čemu se mjesecima šuškalo u rukometnim kuloarima, u petak je dobilo i službenu potvrdu. Dominik Kuzmanović, jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije u osvajanju svjetskog srebra i europske bronce, od sezone 2026./27. branit će vrata aktualnog europskog prvaka, SC Magdeburga. Mladi 23-godišnji vratar potpisao je ugovor na čak pet godina, koji će ga u klubu zadržati do ljeta 2031., čime je slavni njemački klub jasno pokazao da u njemu vidi dugoročno rješenje. Kako doznaju njemački mediji, Gummersbach će na ime odštete dobiti iznos od oko 500.000 eura, s obzirom na to da je Kuzmanović imao važeći ugovor do 2028. godine.

Ovim transferom Magdeburg stvara moćni hrvatski dvojac na jednoj od najvažnijih pozicija u momčadi. Kuzmanović će se na golu pridružiti kolegi iz reprezentacije Mateju Mandiću, koji je u klub stigao prošlog ljeta iz Zagreba. Pred njima će biti nimalo lak zadatak naslijediti proslavljeni vratarski par Sergey Hernández – Nikola Portner, koji na kraju sezone napuštaju klub. Magdeburg se tako odlučio za potpunu rekonstrukciju na vratarskoj poziciji, a povjerenje je dao upravo hrvatskim vratarima, koje će uz glavnog trenera Benneta Wiegerta trenirati i hrvatski stručnjak za vratare Dino Špiranec.

Zadovoljstvo obavljenim poslom nije krio ni trener Wiegert, koji je istaknuo kako je Kuzmanović dugo bio na njihovom radaru. "Dovođenjem Kuzmanovića dobivamo mladog, talentiranog golmana kojeg dugo imamo na listi želja. Uvjeren sam da će zajedno s Matejem Mandićem pomoći ostvariti naše ciljeve. Tehnički se odlično nadopunjuju i funkcioniraju kao vrhunski tandem. Uz to, Kuzma me odmah osvojio i kao osoba. Veselim se radu s njim u godinama koje dolaze", poručio je strateg europskih prvaka.

Ni sam Dominik Kuzmanović nije krio oduševljenje prilikom potpisa za jedan od najvećih europskih klubova. "Velika mi je čast postati dio SCM obitelji. Dolazak u Magdeburg za mene je važan iskorak kojem pristupam s ogromnom motivacijom i ambicijom. Svjestan sam tradicije i strasti koja krasi ovaj klub. Želim se nastaviti razvijati i dati sve za momčad te vjerujem da ćemo zajedno proživjeti mnogo posebnih trenutaka", izjavio je hrvatski reprezentativac.

Kuzmanovićev uspon bio je strelovit. Afirmirao se u redovima Nexea, iz kojeg je prije dvije godine prešao u Gummersbach i prometnuo se u jednog od najboljih vratara Bundeslige, upisavši prošle sezone 285 obrana. Kruna njegovih sjajnih igara stigla je u dresu reprezentacije, s kojom je bio jedan od heroja u osvajanju svjetskog srebra 2025. i europske bronce u siječnju 2026., čime je potvrdio status vratara svjetske klase.