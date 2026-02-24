Jedan od najboljih igrača Hajduka nije ništa bliže povratku na teren

Iker Almena prošlog je ljeta stigao na jednogodišnju posudbu u Hajduk i brzo se nametnuo kao jedna od najboljih napadačkih opcija koje splitski klub ima na raspolaganju. Brzi i tehnički vrlo nadareni španjolski ofenzivac ove je sezone upisao 16 nastupa za bijele u svim natjecanjima te zabio dva pogotka i dodao isto toliko asistencija.

Nažalost po njega i trenera Gonzala Garciju, u prvom kolu nastavka prvenstva u kojem je splitski klub igrao protiv istre 1961, Almena je ozlijedio gležanj. Odradio je tu utakmicu do kraja, ali se nije pojavio ni u jednom od četiri naredna susreta bijelih, a čini se kako nije ništa bliže povratku na travnjak nego prije utakmice s Rijekom u prošlom kolu.

Kako prenosi Dalmatinski portal, nema nikakvih novi detalja o Almeninom oporavku te nije poznato kada bi se 21-godišnji Španjolac mogao naći u Garcijinom sastavu. Već dulje vrijeme ni ne trenira s ostatkom momčdi.

Almena je u Hajduk stigao na posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha. Prethodno je nastupao za katalonsku Gironu, a u Saudijsku Arabiju uputio se 2024. u transferu vrijednom pet milijuna eura. Transfermarkt njegovu cijenu procjenjuje na milijun i pol eura.