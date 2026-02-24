Popularni Dedek ispraćen je uz vojne počasti, od njega su se oprostili i njegovi košarkaši, kolege liječnici, novinari...

Često ćete čuti da je netko bio onoliko velik čovjek koliko mu je bio veli posljednji ispraćaj. Ta metafora obično se koristi za ostavštinu, utjecaj i toplinu koju je osoba ostavljala iza sebe tijekom svog života.

Ako je tome tako onda su Zagrepčani danas na mirogojskom krematoriju ispratili jednog velikog čovjeka. Jer, mnoštvo koje se okupilo na ispraćaju doktora Ivana Fattorinija govori da je riječ o osobi koja je zajednici itekako značila.

A kao dječji kirurg značio je puno, naročito ako se zna da je u karijeri obavio oko 15 tisuća operacija. A o tome što je značio za Kliniku za dječje bolesti Zagreb i zajednicu, uz Dedekov odar govorio je Zoran Bahtijarević, nekad ravnatelj popularne Klaićeve i liječnik nogometne reprezentacije, a danas šef Medicinske komisije Uefe.

- Još prije 30 godina, dok je sređivao svoj životopis, u svom uredu mi je rekao da ću ja govoriti na njegovom posljednjem oproštaju na što sam mu rekao neka se ne šali. No, evo me danas u toj tužnoj ulozi. Tada mi je još rekao samo nemoj govoriti nešto dosadno, nešto u stilu rodio se tu i tada. No, ja ću reći da se rodio u Beogradu ali u Zagrebačkoj ulici. Već kao beba imao je ozbiljan izraz lica pa mu je neka bakica, vidjevši ga na placu, kazala: "Pa ti si kak Dedek".

I tako je ovaj popularni liječnik dobio nadimak koji mu je gotovo pa zamijenio ime. Tako su ga zvali svi prijatelji ali i sportaši s kojima je radio veći dio karijere kao liječnik Cibone, hrvatske muške košarkaške i ženske odbojkaške reprezentacije.

- Za vrijeme Domovinskog rata učinio je Klaićevu ratnom bolnicom. Uveo je registar djece ranjene u ratu. S ekipom CNN-a išao je u opkoljeno Sarajevo za što je trebalo imati petlje. Doveo je svjetski kongres dječje kirurgije u Hrvatsku. Obožavao je sport pa je svaki svoj put s košarkaškom reprezentacijom ili Cibonom koristio i da posjeti lokalnu bolnicu, da se upozna s kolegama. Tako je on gradio svoju mrežu zahvaljujući kojoj smo mi mladi liječnici onda odlazili na usavršavanje - kazao je doktor Bahtijarević ističući da je Dedek sve svoje suradnike zarazio virusom dobrote i ljudskošću.

A čini se da je to činio i sa sportašima, ponajprije košarkašima, s kojima se družio kao službeni liječnik reprezentacije Hrvatske ali i dugogodišnji liječnik Cibone i to one iz najslavnijih dana, one koja je bila dvostruki prvak Europe. Stoga i ne čudi da su na njegovu posljednjem ispraćaju viđeni i stari cibosi poput Andra Knege, Mihovila Nakića, Danka Cvjetićanina, Rajka Gospodnetića, Franje Arapovića, Zorana Čuture, Svena Ušića, Adnana Bečića, Damira i Željka Pavličevića, Dražena Anzulovića... Viđeni su i nekadašnji kapetan reprezentacije Stojko Vranković, nekadašnji Cibonin direktor Bože Miličević, nekadašnji Cibonin trener Jasmin Repeša... pa nam je tako i zapelo za oko da nitko iz košarkaške zajednice ili u ime košarkaških institucija (Hrvatski košarkaški savez, Cibona) nije održao oproštajni govor.

Zapazili smo i umirovljene odbojkašice Sennu Ušić Jogunisa i Maju Poljak, jer je Fattorini bio neko vrijeme i službeni liječnik ženske odbojkaške reprezentacije a vidjeli smo i novinarske legende poput Jovana Kosijera, Zorana Kovačevića i Bože Sušeca ali i niz drugih televizijskih lica, kolega Dedekove supruge Željke Fattorini, jedne od vodećih spikerica svoga vremena.

A upravo je ožalošćena supruga, okružena sinom Renzom i kćeri Ivom te unučadi, primila preklopljenu hrvatsku zastavu iz ruku časnika Hrvatske vojske. Naime, doktor Fattorini sahranjen je uz vojne počasti koje podrazumijevaju i počasni plotun.

Nakon najtužnijeg čina, dok su prijatelji i poznanici obitelji izražavali sućut, čula se jedna od najpoznatijih hrvatskih marijanskih pjesama "Rajska Djevo, kraljice Hrvata" u izvedbi jedne operne solistice kojoj se priključilo i mnoštvo.

Gledano iz perspektive jednog novinara, a vjerujemo i njegovih kolega liječnika, ostaje žal za barem još jednim razgovorom uz kavicu. Tako će i ovaj novinar žaliti što nije s njim obavio barem još jedan intervju. Jer, doktor Fattorini bio je rijetko zanimljiv i ugodan sugovornik. Čovjek koji je zračio ljekovitom toplinom. I kako nam je rekao Bože Miličević, bio je čovjek koji je liječio i riječima.