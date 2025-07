Premda nezadovoljan svojom igrom, Carlsen četvrti put osvojio Zagreb

Magnus Carlsen (34), najbolji igrač današnjice, pobjednik je šestog izdanja zagrebačkog turnira Grand Chess Toura u ubrzanom (rapid) i brzopoteznom (blitz) šahu. Nakon, neuvjerljiva nastupa u rapidu, 34-godišnji Norvežanin bljesnuo je i blitzu i "pretrčao" konkurenciju te tako osvojio prvu nagradu od 40 tisuća američkih dolara.

A dogodilo se to dobrim dijelom i za to što je aktualni svjetski prvak Gukesh Dommaraju podbacio u dva dana igranja blitza. Naime, 19-godišnji Indijac je u brzopoteznom šahu, koji se igra na pet minuta plus dvije sekunde za svaki potez, od mogućih 18 bodova osvojio je samo 5.5. A s onih 14 bodova osvojenih u rapidu to mu je bilo dovoljno tek za treće mjesto, pola boda iza drugoplasiranog Wesleyja Soa.

Premda mu je ovo bio četvrti trijumf u Zagrebu, Carlsen nije bio dobro raspoložen iz jednostavnog razloga što nije bio zadovoljan s igrama s kojima je došao do tog naslova. No, Zagreb je, kako je rekao, i dalje njegov najdraži grad kada su u pitanju najjači svjetski turniri na kojima sudjeluje. A rekao je to nakon što je primio trofej iz ruku predsjednika Organizacijskog odbora turnira Marina Marušića.

- Lijepo je osvojiti ovako jako turnir no mučio sam se veći njegov dio i bio nervozniji nego obično. No, imao sam jedan dobar dan, to je bila subota, i ispalo je da je, uz ponešto sreće, to bilo dovoljno. Ne osjećam da sam osvojio turnir nego da sam igrao solidno i pobijedio jer nitko od mojih vrlo jakih konkurenata nije ostvario ništa posebno.

Osim njegova oca Henrika, ovaj put je uz Magnusa bila i njegova trudna supruga koja je partije u blitz formatu gledala iz prvog reda što nije bio slučaj s partijama u rapidu.

- Dobro je imati takvu potporu no u danu, kao što je bila ova nedjelja, za koji osjećam da nisam pravi, oni mi ne mogu mi oni puno pomoći.

S četvrtom zagrebačkom pobjedom, Carlsen je osvojio deseti od 12 turnira Grand Chess Toura na kojima je sudjelovao.

- Pomaže mi što u ovom formatu igram čak 27 partija pa imam vremena vratiti se u turnir i kada mi ne krene dobro.

Nakon Carlsena (22.5 bodova), Wesleyja Soa (20) i Gukesha (19.5) poredali su se Duda (19), Firouzja (19), Abdusattorov (18), Giri (17), Caruana (17), Praggnanandhaa (15) a deseti je najbolji hrvatski šahist Ivan Šarić (13 bodova) od kojeg kao 62. igrača sa svjetske rang-liste nije bilo ni realno očekivati da blista u konkurenciji najjačih svjetskih šahista.

- Što je brži tempo to meni manje odgovara. Posljednjeg dana sam pobijedio Dudu a žao mi je partije protiv Carlsena, u kojoj sam mogao bolje - kazao je Šarić pokušavši nam objasniti fenomen Magnusa Carlsena:

- On naprosto bolje vidi situacije, bolje kuži šah od ostalih. Nema tu velike filozofije. Osim toga, on je standardno jak u bržim formatima igranja partija.

Spomenutih deset igrača podijelilo je 175 tisuća USD nagradnog fonda od čega je Šariću pripalo 7.000 dolara.

Inače, na turniru je odigrano 45 partija u rapidu u kojima su izvedena 5182 poteza dok je u 90 partija u blitz formatu povučeno 8970 poteza. Sveukupno, svaki dan je prijenose dvoboja na streaming platformi pratilo oko 200 tisuća šahovskih poklonika.