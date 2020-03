Prekrasna gesta zbog korone oduševila Europljane: 'Naježio sam se'

Pandemija koronavirusa zatvorila je Europljane u njihove domove i odgodila praktički sva sportska natjecanja.

Stoga je 180 radijskih postaja na inicijativu Europske radiodifuzijske unije (EBU) danas u 8:45 pustilo legendarnu pjesmu You'll Never Walk Alone izvođača Gerry and the Pacemakersa. Među njima je bio u Hrvatski radio.

"Glazba nas može povezati u ovim teškim vremenima. Europa se ujedinila u solidarnosti. Zapamtite, niste sami", poručili su iz EBU-a.

Korisnici na društvenim mrežama oduševljeni su ovim potezom.

"Naježio sam se", pišu brojni korisnici Twittera, dok jedan dodaje:

"Pustio sam nekoliko suza. Ovo je bilo jako emotivno."

How lovely is this!? Solidarity with our European friends over radio. #YoullNeverWalkAlone pic.twitter.com/7Uv3GJE39H — Binary Five-Seventy (@binaryfive70) March 20, 2020