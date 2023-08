Predsjednik Saveza: Poljubac je bio obostran, spontan i prihvaćen, neću odstupiti!

Après son geste très polémique lorsqu'il embrasse sur la bouche la joueuse de football espagnole Jennifer Hermoso lors de la remise des prix lors de la finale de la coupe de la coupe du monde de football féminine entre l'Epsagne et l'Angleterre ( à 1 mètre de la reine Letizia d'Espagne et de sa fille la princesse Sofia) , le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales a une nouvelle fois choqué dans une autre vidéo où on le voit se tenir les parties génitales en signe de victoire. © Capture TV via Bestimage After his highly controversial gesture when he kissed Spanish soccer player Jennifer Hermoso on the mouth during the awards ceremony in the Women's World Cup final between Spain and England (very closed from Queen Letizia of Spain and her daughter Princess Sofia), the president of the Spanish football federation Luis Rubiales has once again shocked in another video where he is seen holding his genitals in a sign of victory . Photo: © Capture TV via Bestimage/BESTIMAGE

Foto: © Capture TV via Bestimage/BEST