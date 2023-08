Predsjednik španjolskog saveza poljubio igračicu, video uzburkao svijet, ona priznala da je obostrano

Španjolska ministrica za rodnu jednakost Irene Montero smatra da je španjolska nogometašica Jenni Hermoso bila u nedjelju žrtva "seksualnog nasilja" kada ju je tijekom dodjele medalja na Svjetskom prvenstvu predsjednik Španjolskog nogometnog saveza poljubio u usta bez njenog dopuštenja.

- Ne prihvaćajmo da je davanje poljupca bez pristanka nešto 'što se događa'. To je oblik seksualnog nasilja koji mi žene trpimo svakodnevno, a koji je nevidljiv - poručila je Montero (35) preko Twittera.

Španjolska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je u nedjelju s 1:0 Englesku u finalu Svjetskog prvenstva igranom u australskom Sidneyu.

Prije nego su podigle pobjednički pehar, igračice su jedna po jedna primale zlatne medalje. Na podiju, među osobama koje su tom prilikom čestitale igračicama, nalazio se i predsjednik saveza Luis Rubiales (45). Kada je naišla igračica Jenni Hermoso (33), zagrlio ju je i rukama privukao njenu glavu k sebi pa ju poljubio u usta, nakon čega se smijao.

#RubialesOut #Rubialesdimision



He has to go, this is absolutely disgusting. Feel so sorry for Jenni Hermoso #Esp



