Predsjednik Milanović uručio orden i poželio Zrinki Ljutić: "Neka ovo bude vaših 10 godina"

U životu vrhunskih sportaša i trenera postoje adrenalinski dani potkrijepljeni velikim sportskim uspjesima ali i, naknadni, dani velikih priznanja. A jedan takav u životu zagrebačke obitelji Ljutić zbio se ovog petka u Uredu predsjednika Republike Hrvatske gdje su slalomskoj pobjednici Svjetskog kupa Zrinki Ljutić i njenom treneru i ocu Amiru uručena predsjednička odlikovanja - Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara.

U prigodnom obraćanju odlikovanima ali i njihovoj pratnji, predsjednik RH Zoran Milanović je kazao:

- Drago mi je da vam se trud isplatio i da će se i ljudski i materijalno isplatiti jer uložili ste veliku količinu vremena a i novca, kako vi tako vaš Savez i HOO, i to je nešto što također treba poštovati. U ovome što radite ima puno elemenata neizvjesnog putovanja. Zapravo, sve je neizvjesno. Ono što je privuklo pažnju hrvatske javnosti svakako su vaše pobjede u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu. Neću reći da od vas očekujemo još toga jer bi to bilo bezobrazno no vi najbolje znate što je još moguće.

U svom nadahnutom govoru iz kojeg se vidi da cijeni sportaše, jer jednoga (hrvača) ima i kod kuće, Predsjednik je još dodao:

- Kad gomila plješće ona to čini jer voli biti uz pobjednike, na to se nemojte obazirati. Naravno, hrvatski narod i hrvatska država za vas nisu gomila i svaki put kada ste na postolju kod ljudi to probudi emocije i oni žele još toga. To morate u sebi pobijediti, apstrahirati i ići dalje u borbi za nove uspjehe. Vaš primjer je poticaj našim ljudima da se uspjeh nagrađuje, da se odricanje i rad isplate, i da nema uspjeha prečicom. Onaj koji hoće prečicom, neka igra igre na sreću, neka uplati lutriju i tu se da pobijediti ali jako teško. Doduše, i tamo moraš kupiti srećku. Želim vam dobro zdravlje, da se ne ozlijedite i da ovo bude vaših deset godina i da vas u tome slijede još neki.

Nakon što joj je svečano uručeno odlikovanje za osobiti doprinos hrvatskom sportu, Zrinka se Predsjedniku zahvalila ovim riječima:

- Hvala na ovom velikom priznanju, ovo odlikovanje za mene je velika čast. Ja sam ponosna da mogu predstavljati Hrvatsku na jakoj visokoj razini i drago mi je da sam uspjela donijeti Globus kući. Hvala cijelom mom timu i obitelji, tati, pomoćnom treneru Tomislavu Šariću, svima koji su uz mene a neki i nisu ovdje. Sljedeća godina je olimpijska i ja ću dati sve od sebe i sigurna sam da će biti još ovako lijepih rezultata u budućnosti.

Inače, prvii skijaši koji su dobili ovo visoko odlikovanje su Vedran Pavlek i Ante Kostelić, Janičin i Ivičin otac i trener a to se dogodilo 2001. godine, uoči Ivičina osvajanja slalomskog Globusa kakvog je sada osvojila Zrinka. Očevi odlikovanih sportaša ne dobivaju ordenje osim ako nisu i njihovi trener a to je upravo i slučaj kod Ljutićevih pa nam je tata Amir kazao da ponekad i roditelji koji nisu treneri svoje djece (op.p. mama i supruga Martina), zaslužuju odlikovanje:

- Da, ovo sam dobio kao trener a ne kao roditelj premda nekad i roditelje treba odlikovati s obzirom koliko se trude oko sportskih karijera svoje djece. Ovo je za nas jako svečan trenutak i malo smo iznenađeni i zatečeni s tom svečanošću. Hvala predsjedniku koji je prepoznao naša velika odricanja.

Predsjednik je govorio o vašem mukotrpnom putu. Je li to doista bilo mukotrpno?

- I jest i nije. Mi smo to radili kao obitelj, uvijek smo bili na okupu, sve smo radili zajedno i uživali.

Dva odlikovanja u jednom danu!! To je zacijelo veliki dan za obitelj Ljutić u kojoj tata Amir ima dvostruku ulogu, očinsku i trenersku, što zna biti i sklizak teren. Kako ih razdvaja?

- Pa jest, to je sklizak teren ali nekako smo se naučili pa o tome niti ne razmišljamo, to sada ide samo po sebi.

S obzirom na to da je dvoje glazbenika (na violončelu i violini) odsviralo hrvatsku himnu je li to Zrinku vratilo dva mjeseca unazad kada je u američko Sun Valleyu intonirana hrvatska himna u čast njene slalomske pobjede u Svjetskom kupu.

- Prisjetila sam se odmah tog trenutka jer to je bilo i posljednji put kada sam čula hrvatsku himnu. Prošlo je dosta vremena od toga, malo sam procesuirala sve što se dogodilo. Bilo je tu puno odricanja no to mi je način života pa je sve to došlo skoro nekim prirodnim putem. Nemam puno vremena za slavlje već idem dalje. Već smo krenuli s treninzima za novu sezonu prema kojoj sam posve okrenuta.

Za kraj svog kratkog nastupa pred medijima Zrinka je kazala ponešto i svojim željama i sportskim snovima, o kojima je već više puta i govorila.

- U sljedećoj sezoni su Zimske olimpijske igre i to mi je veliki cilj, ne moram uopće reći što. I naravno, gledati prema velikom Globusu odnosno ukupnoj pobjedi u Svjetskom kupu - kazala je Zrinka koja nikad ne zaboravlja istaknuti značaj njena tima.

A upečatljiv značaj u toj karijeri zacijelo ima i direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek kojeg u ovoj prigodi nije bilo jer je bio spriječen. No, zato su uz Zrinku i Amira bili predsjednik i glavni tajnik HOO-a Zlatko Mateša i Siniša Krajač, pomoćni trener Tomislav Šarić, predsjednik Saveza Miho Glavić, počasni predsjednik Srećko Ferenčak, glavni tajnik Saveza Damir Raos, voditeljica ureda Saveza i hrvatskih alpskih skijaških reprezentacija Ana Marija Komparić, glasnogovornica Mirna Grozdanić.