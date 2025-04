Predsjednik Fife otkrio što se treba dogoditi da se Rusi vrate u globalnom nogometu

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je u četvrtak kako se nada da bi se Rusija uskoro mogla ponovno pridružiti globalnom nogometnom svijetu, jer bi to značilo da je rat u Ukrajini završio.

Ruski klubovi i reprezentacija suspendirani su iz natjecanja FIFA-e i UEFA-e otkako je zemlja napala Ukrajinu u veljači 2022. godine.

"Kako se vode razgovori za mir u Ukrajini, nadam se da ćemo uskoro moći prijeći na sljedeću stranicu, vratiti i Rusiju na nogometnu kartu jer bi to značilo da je sve riješeno", rekao je Infantino na 49. Kongresu UEFA-e u Beogradu. "To je ono za što moramo navijati, to je ono za što se moramo moliti - jer to je ono o čemu se radi u nogometu. Ne radi se o podjelama, radi se o ujedinjavanju djevojaka, ujedinjavanju dječaka, ujedinjavanju ljudi gdje god bili."

Čelnik UEFA-e Aleksander Čeferin ponovio je Infantinove izjave.

"Kada rat prestane, Rusija će biti ponovno primljena", rekao je Čeferin na završnoj tiskovnoj konferenciji Kongresa UEFA-e.

Čeferin je rekao da se oštro protivi prijedlogu koji FIFA razmatra o povećanju broja momčadi na Svjetskom prvenstvu 2030. na 64 kako bi se obilježila stota obljetnica sportskog događaja. Maroko, Španjolska i Portugal su domaćini turnira, a Argentina, Paragvaj i Urugvaj, gdje je 1930. godine održano prvo Svjetsko prvenstvo, trebali bi ugostiti tri utakmice.

New York Times je izvijestio da je Ignacio Alonso, predsjednik urugvajskog FA-a, predložio jednokratno proširenje na prošlomjesečnom Vijeću FIFA-e.

"Ovaj prijedlog je za mene bio možda čak i više iznenađenje nego za vas", rekao je Čeferin. "Mislim da je to loša ideja. Mislim da to nije dobra ideja za samo Svjetsko prvenstvo, a nije dobra ideja ni za naše kvalifikacije.Dakle, ne podržavam tu ideju. Ne znam odakle je došla. Čudno je da nismo ništa znali prije ovog prijedloga na kraju Vijeća FIFA-e."

Svjetsko prvenstvo već je prošireno s 32 na 48 momčadi za sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.