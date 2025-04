Potresno pismo predsjednika legendarnog hrvatskog kluba: 'Odlazim, razbolio sam se od ovoga...'

Predsjednik slavonskobrodske Marsonije Antonije Lanc, nekada člana HNL-a, a danas trećeligaša, podnio je ostavku na tu dužnost nakon samo pet mjeseci. Klub se bori za ostanak u Drugoj NL, trećem rangu natjecanja, a prijeti mu raspad.

– Kada sam dolazio postavio sam određene uvjete, a kao principijelan čovjek podnio sam neopozivu ostavku kada sam vidio da od ispunjenja tih uvjeta neće biti ništa. Prvo što sam tražio je revizija klupskog poslovanja da znamo od čega krećemo, druga stvar je otvaranje kluba javnosti i princip jedan član jedan glas. Daljnji planovi su bili vraćanje škole nogometa pod okrilje kluba, stvaranje sustava financiranja kroz klupske aktivnosti poput fan shopa i web shopa, kroz naplatu članarina i puno drugih ideja koje sam imao. Nažalost, razlog odlaska su unutarnji problemi, mogao bih tri knjige napisati o tome što smo tajnik Ivan Kudrić i ja prošli u ovih nekoliko mjeseci, vjerujte mi da sam se razbolio, do sinoć se nisam pet mjeseci naspavao a da sam se ujutro probudio odmoran. Gospodin Nikola Mostarkić je čovjek koji je svojim financijama pomogao klubu, on je trebao riješiti nezavisnu reviziju ali je od toga odustao. Zašto, ostaje upitnik. A to je nulta točka, ispod toga ne idem, jer da se revizija radila tko zna gdje bi pojedinci završili. Jednostavno je izostala prava suradnja, ja sam ostavku dao još prije mjesec dana pa me tajnik Kudrić nagovorio da ostanem, sada je to sve skupa došlo do linije preko koje se ne ide, s gospodinom Mostarkićem više nema nikakve komunikacije, neke njegove izjave u komunikaciji s predstavnicima drugih klubova su za mene neshvatljive, da ne kažem neku težu riječ, mi si šaljemo poruke preko tajnika, a kao i u životu, kad u braku nema komunikacije to je kraj priče, najbolje je da svatko ide na svoju stranu. Gospodin Mostarkić će biti novi predsjednik, uložio je ozbiljne novce, uložit će ih još dosta da bi Marsonia ostala u ligi, ja sam čvrsto uvjeren da će se na kraju to i dogoditi, vjerujem u trenera i ekipu, zaista rade sjajno i uvjeren sam da će na kraju doći do cilja - napisao je Lanc u oproštajnom pismu, prenosi Sportalo.

Marsonia ima i financijskih problema, naglasio je sad već bivši predsjednik:

– Predstečaj je spas kluba, vjerovnika nema puno, lako će se doći do 60% iznosa u kojem će se dogovoriti otplata duga jer tu je među vjerovnicima Porezna uprava i Mostarkić. To je put stabilizacije. Klubu su zabranjeni transferi jer je bivši trener Damjanović preko UEFA-e zatražio isplatu ugovornih obveza, restoran Gurman je iz nekog razloga odbio hraniti igrače, imamo problema sa stanovima, imamo zapravo jako puno problema a sve je spalo na dva čovjeka. Nažalost kod Mostarkića nema želje da se klub demokratizira, Marsonia koja siguran sam može imati 10 000 članova ima njih 15 i to bez plaćene članarine, na moje inzistiranje da se mijenja Statut on je odbio. Radili smo na otvaranju kluba javnosti jer navijači imaju pravo znati što se događa, želio sam na SBTV-u iznesti trenutno stanje, ali mi to nije dozvoljeno. Ono što smatram najvećim problemom za budućnost je odnos sa Gradom i Županijom, bez njihove prave pomoći ne može klub funkcionirati i napredovati, a situacija je po tom pitanju ista ili čak gora nego za vrijeme Galovića, ni Grad ni Županija ne žele pomoći Marsoniji zbog Mostarkića. Došao sam u razoren klub, pokušao okupiti tim koji će pokrenuti stvari i posložiti Marsoniju na pravi način, međutim ostao sam sam s Ivanom, svi su se maknuli i na taj način je nemoguće funkcionirati. Odlazim uzdignuta čela, niti jedan sudac, niti jedan klub niti jedan pojedinac ne može reći da sam radio nešto nečasno, stvari koje smo se dogovorili nisu ispoštovane i vrijeme je da se maknem, a Marsoniji, treneru i igračima želim sve najbolje. Konačno se mogu posvetiti svom poslu u MORH-u, biciklizmu, Sportskim igrama mladih, na raspolaganju sam i rukometu, imam i volje i energije raditi u sportu ali ne u ovakvim uvjetima i u ovakvim odnosima – rekao je Lanc.