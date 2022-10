'Pravi' Ronaldo prije pet godina htio kupiti klub koji je osramotio Manchester United

Predstavnici legendarnog brazilskog nogometaša Ronalda pristupili su Brentfordu oko moguće kupovine kluba 2017. godine, javlja The Athletic. Engleski prvoligaš, koji je tada igrao u Championshipu, držali su inicijalne razgovore s nekoliko potencijalnih investitora.

Nekadašnji napadač Barcelone, Intera i Reala poslao je svoje predstavnike na sastanak s Brentfordom, na kojem se raspravljalo o potpunom preuzimanju kluba, ali stranke nisu uspjele postići dogovor.

Foto: Paul Terry August 13, 2022, London, United Kingdom: London, England, 13th August 2022. Cristiano Ronaldo of Manchester United reacts after his side concede a goal to make it 3-0 during the Premier League match at Brentford Community Stadium, London. Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Ronaldo je tada počeo razmišljati o drugim opcijama i postao većinski vlasnik Real Valladolida u rujnu 2018. nakon što je kupio 51 posto dionica kluba.

Brentford je u međuvremenu ušao u Premiership, ustalio se na sredini tablice i ostvario neke odlične rezultate, poput velike pobjede nad Manchester Unitedom (4:0) prije dva mjeseca. Trenutno su na tablici 11. s 10 bodova iz devet utakmica.

