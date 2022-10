Do jučer sjajan talent Premiershipa zbog srca naprasno objavio mirovinu!

Enock Mwepu objavio je kraj nogometne karijere. Dojučerašnji veznjak engleskog prvoligaša Brightona, jedna od najvećih uzdanica kluba koji nerijetko ugodno iznenađuje rezultatima na Otoku proteklih sezona, saznao je užasnu vijest.

Dijagnosticirana mu je nasljedna srčana mana nakon što mu je pozlilo na okupljanju reprezentacije, zbog koje je - koliko god to ružno zvučalo i za klub, i za igrača - jedina razumna odluka bila proglašenje mirovine i oproštaj od navijača. A još je do prije mjesec dana bio u svim planovima, igrao u šest utakmica od početka sezone i počeo hvatati natjecateljski ritam. Tek su mu 24 godine.

Brighton & Hove Albion oprostio se od igrača izjavom na stranicama kluba.

- Enock Mwepu bio je prisiljen prekinuti svoju igračku karijeru nakon dijagnoze nasljednog srčanog oboljenja. Stanje, koje se s vremenom može pogoršati, izložilo bi Enocka izuzetno visokom riziku od potencijalnog smrtonosnog srčanog udara ako bi nastavio igrati natjecateljski nogomet - objavili su.

