Poznati trener oštro udario po Goranu Ivaniševiću, smeta mu ono što je napravio

Poznati teniski trener Patrick Mouratoglou oštro je reagirao na izjave Gorana Ivaniševića nakon što je Stefanos Tsitsipas zbog ozljede leđa predao meč prvog kola Wimbledona. Mouratoglou, nekadašnji trener Serene Williams, stao je u obranu grčkog tenisača i prozvao hrvatskog stručnjaka zbog, kako kaže, neprimjerenog javnog istupa.

Podsjetimo, Tsitsipas i Ivanišević nedavno su započeli suradnju, no odmah su se našli na udaru javnosti nakon ranog ispadanja s Wimbledona. Ivanišević nije štedio svog igrača.

– Ovo je baš loše. Ako sredi stvari izvan terena, ima šansu vratiti se gdje mu je mjesto. Predobar je da bi bio izvan Top 10 – rekao je Ivanišević, otvoreno kritizirajući Tsitsipasovu fizičku spremu i pristup treninzima.

Takve izjave naišle su na oštru osudu Mouratogloua, koji smatra da trener takve stvari ne bi smio iznositi u javnost.

– Iskreno, to nema nikakve veze s treniranjem. Rekao je da Stefanos ništa ne radi kako treba, da mora mijenjati navike. To nije treniranje, to je suprotno od onoga što bi trener trebao raditi. Možete govoriti o svom igraču javno, ali ne tako da ga bacite vukovima. Većina tih stvari mora ostati unutar ekipe. Ne znam sve detalje, ali na temelju onoga što sam vidio, iznenadilo bi me da njihova suradnja potraje. Povjerenje se gradi od početka, a ovakvim pristupom se ono ne zaslužuje – poručio je Mouratoglou.