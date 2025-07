Đoković optužen za 'prijevaru'! Tvrde da je godinama pobijeđivao 'varajući', otkrili su na koji način

Prvi igrač svijeta Jannik Sinner plasirao se u finale Wimbledona svladavši Novaka Đokovića s 6-3, 6-3, 6-4. Sinner će u nedjelju u finalu igrati sa Španjolcem Carlosom Alcarazom. Đoković je poražen od talijanskog igrača peti put zaredom u službenim dvobojima, a meč je trajao sat i 55 minuta. Sinner je napravio breakove u trećem i devetom gemu prvog seta, u kojima je iskoristio treću priliku za vodstvo od 1-0. Talijan je jedini break u drugom setu napravio u drugom gemu, dok je Đoković bolje započeo treći set.

Srpski tenisač je nakon ranog breaka poveo 3-0, ali je Sinner osvojio sljedećih pet uzastopnih gemova. Talijan je u devetom gemu imao dvije meč lopte na Đokovićev servis, koje nije iskoristio, ali je u sljedećem gemu ostvario svoju četvrtu priliku za pobjedu. Dan poslije polufinalnog meča u britanskom Daily Expressu je osvanuo tekst koji je glasno odjeknuo u srpskim medijima. Naime, Đoković je optužen za prijevaru, odnosno vješto zaobilaženje pravila i to u trenucima dok je nizao naslove na Grand slamu.

- Novak Đoković je rođeni pobjednik koji koristi svako oružje u svom arsenalu i svaku prednost koju mu pravilnik dozvoljava. Tako je stigao do nevjerojatne 24 Grand Slam titule i u poziciju da u dobi od 38 godina juri rekordni 25. Grand Slam naslov. Na njegovom putu stajao je Jannik Sinner, najbolji tenisač svijeta protiv kojeg je prvi put na Wimbledonu igrao 2022. godine. Tada se Đoković uspio vratiti iako je gubio 2:0 u setovima i tako je slomio srce Sinneru. Nakon što je pobijedio sa 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 priznao je da je preokrenuo meč nakon duge pauze za odlazak na toalet tijekom meča - navodi Daily i dodaje:

- Bio je bolji tenisač u prva dva seta, ali nakon stanke za toalet porazgovarao sam sa sobom. Ponekad su ovakve stvari nužne. Pauza za toalet je bila prekretnica. Unutarnja borba je najveća kroz koju prolazite”, rekao je tada Đoković. Čini se da su mu takve riječi uzeli za zlo, pa se u tekstu Daiyl Expressa zaključuje: “Đoković je vješto koristio pauze za toalet dok je to bilo dozvoljeno igračima. Sada je ATP ograničio broj pauza koje pojedini igrač može imati tijekom meča, kao i njihovo trajanje i kada mogu biti uzete. Sada je igračima dozvoljeno po tri minute pauze za toalet po meču i dozvoljeno ih je iskoristiti samo na kraju seta - zaključuje britanski medij.

U srpskim medijima ovaj tekst podignuo je puno prašine, pa tako Kurir donosi naslov: Britanski mediji optužili Novaka za prijevaru: Tvrde da je Sinnera pobjeđivao varajući i to na ovaj način: ‘Koristio je to dok ATP nije reagirao. Mondo je objavio naslov: Englezi tvrde da je Novak varao dok je pobjeđivao Sinnera: ‘Vješto je koristio to pravilo, zato je ATP regirao’.