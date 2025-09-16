Vatreni ga prozvao prljavim i odvratnim, a on je ovim odgovorom pokazao kakav je zapravo čovjek

Povremeni hrvatski reprezentativac i bivši dinamovac Bruno Petković proljetos je odabrao najprljavijeg igrača protiv kojeg je igrao. Izabrao je Argentinca Cristiana Romera iz engleskog Tottenhama za kojeg je poručio slijedeće....

- Bilo je podbadanja sa Šarlijom i Uremovićem, Majstorovićem, Radeljićem. Ali najprljaviji je Romero iz Argentine. Odvratan lik. Rugao mi se kad smo gubili 3:0. Prošlo mi je kroz glavu deset utakmica kazne - izjavio je Petković u Podcast Inkubatoru.

Petković je igrao protiv Romera u polufinalu svjetskog prvenstva 2022. godine. Hrvatska je glatko izgubila 3:0 od Argentine, nakon što je čudesno preokrenula u četvrtfinalu utakmicu protiv Brazila te slavila na penale. Upravo je Petković zabio gol karijere Brazilu u produžetku za 1:1. Nije Petković jedini koji ne misli dobro o Romerovu karakteru i načinu igre, mnogi smatraju da je nekorektan igrač. Romero je u razgovoru za argentinski medij Ole pričao na tu temu te između ostalog poručio da je tako naučen igrati i da se neće nimalo promijeniti.

- Mislim da imam lošu reputaciju. Igram u obrani onako kako sam naučen u Argentini. Nemam ništa protiv ijednog igrača koji mi je suparnik, samo branim dres i grb za koji igram. U krvi mi je da igram tako i neću mijenjati način na koji igram s obzirom na razinu do koje sam došao s tim stilom igre - rekao je Argentinac.