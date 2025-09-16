Naši Portali
Evo čime se danas bavi sutkinja koja je zbog seks skandala doživotno izbačena iz nogometa

16.09.2025.
u 16:42

Sudačka komisija suspendirala je Elif zbog skandala, a oduzela joj je i licencu za suđenje te je doživotno izbačena iz nogometa. Njezin odvjetnik je poručio da se radi o montiranom videu, odnosno umjetnoj inteligenciji.

Turski nogomet prošle je godine šokirao seks-skandal u koji su upleteni sutkinja i delegat, oboje su bili zaposlenici turskog nogometnog saveza. Na društvenim mrežama u Turskoj, ali i diljem turskog WhatsAppa, dijelila se snimka spomenutog odnosa u svlačionici.  Elif Karaarslan (24), nekad talentirana nogometašica Bešiktaša, tako je došla u središte pozornosti zajedno s 61-godišnjim Orhanom Erdemirom.

Sudačka komisija suspendirala je Elif zbog skandala, a oduzela joj je i licencu za suđenje te je doživotno izbačena iz nogometa. Njezin odvjetnik je poručio da se radi o montiranom videu, odnosno umjetnoj inteligenciji.

- Mrežama kruži montirani video, koji je u cijelosti kreirala umjetna inteligencija s profila treće osobe na društvenim mrežama i nema nikakve veze s mojom klijenticom. Ako proučite video, možete jasno vidjeti da slika na njemu nije jasna i da je ljude u odnosu na njemu spojio kompjuter. Ovaj video napravljen je zlonamjerno. Nema veze s onim što se u njemu tvrdi, da je nastao na profilima moje klijentice Elif Karaarslan. Identificirali smo profile na društvenim mrežama koji kreiraju i dijele ovaj uvredljivi i lažni sadržaj te pokrećemo postupke protiv njihovih autora - napisao je na društvenim mrežama. 

Elif Karaarslan danas se posvetila karijeri influencerice i bavi se društvenim mrežama, gdje ima veliku bazu obožavatelja. Na Instagramu je prati čak 657 tisuća ljudi, a sadržajem dominiraju sportske i privatne objave kojima komunicira s pratiteljima te prati razvoj svoje karijere te osobnog života.

nogomet Turska Elif Karaarslan

Avatar Scuderia
Scuderia
17:23 16.09.2025.

Neće ta trebati raditi i jednog sata do kraja života. Ovo joj je dalo veću popularnost nego išta drugo. Sada novci sami padaju.

