Real i službeno potvrdio novog trenera: Vraća se čovjek koji je u Madrid doveo Luku Modrića

Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mouurinho novi trener prve momčadi, a potpisao je trogodišnji ugovor.

"Upravni odbor Real Madrida, na sastanku održanom danas u četvrtak, 11. lipnja, pod predsjedanjem Florentina Pereza, složio se imenovati Joséa Mourinha trenerom prve momčadi za sljedeće tri sezone, do 30. lipnja 2029. Jose Mourinho pridružit će se Real Madridu 13. srpnja, na dan početka predsezone.

Za 63-godišnjeg trofejnog stručnjaka ovo je drugi mandat na klupi kraljevskog kluba, a službeno će ga započeti 13. srpnja. U prvom mandatu Mourinho je vodio Real od 2010. do 2013. i tijekom tog razdoblja osvojio jedan naslov prvaka Španjolske i jedan Kup kralja. U tom razdoblju je u Real Madrid stigao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

U Madrid se vraća s klupe lisabonske Benfice, a u trofejnoj karijeri je vodio još Porto, Chelsea, Inter Milano, Manchester United, Tottenham, Romu i Fenerbahče. Mourinho će na klupi naslijediti Alvara Arbelou pod čijim je vodstvom klub ostao bez trofeja.

Hrvatskim navijačima Mourinho će ostati upamćen i kao čovjek koji je doveo Luku Modrića u Real. Prema svjedočenju Modrića, Mourinho je 2012. inzistirao na dovođenju tadašnjeg veznjaka Tottenhama. Budući da su pregovori bili teški, Real mu je nudio druge igrače, no Mourino je odgovorio - ili Luka ili nitko.