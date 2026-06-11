Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENO

Real i službeno potvrdio novog trenera: Vraća se čovjek koji je u Madrid doveo Luku Modrića

FILE PHOTO: Fenerbahce coach Jose Mourinho
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 21:11

Hrvatskim navijačima Mourinho će ostati upamćen i kao čovjek koji je doveo Luku Modrića u Real. Prema svjedočenju Modrića, Mourinho je 2012. inzistirao na dovođenju tadašnjeg veznjaka Tottenhama. Budući da su pregovori bili teški, Real mu je nudio druge igrače, no Mourino je odgovorio - ili Luka ili nitko.

Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mouurinho novi trener prve momčadi, a potpisao je trogodišnji ugovor.

"Upravni odbor Real Madrida, na sastanku održanom danas u četvrtak, 11. lipnja, pod predsjedanjem Florentina Pereza, složio se imenovati Joséa Mourinha trenerom prve momčadi za sljedeće tri sezone, do 30. lipnja 2029. Jose Mourinho pridružit će se Real Madridu 13. srpnja, na dan početka predsezone.

Za 63-godišnjeg trofejnog stručnjaka ovo je drugi mandat na klupi kraljevskog kluba, a službeno će ga započeti 13. srpnja. U prvom mandatu Mourinho je vodio Real od 2010. do 2013. i tijekom tog razdoblja osvojio jedan naslov prvaka Španjolske i jedan Kup kralja. U tom razdoblju je u Real Madrid stigao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

U Madrid se vraća s klupe lisabonske Benfice, a u trofejnoj karijeri je vodio još Porto, Chelsea, Inter Milano, Manchester United, Tottenham, Romu i Fenerbahče. Mourinho će na klupi naslijediti Alvara Arbelou pod čijim je vodstvom klub ostao bez trofeja.

Hrvatskim navijačima Mourinho će ostati upamćen i kao čovjek koji je doveo Luku Modrića u Real. Prema svjedočenju Modrića, Mourinho je 2012. inzistirao na dovođenju tadašnjeg veznjaka Tottenhama. Budući da su pregovori bili teški, Real mu je nudio druge igrače, no Mourino je odgovorio - ili Luka ili nitko.
Ključne riječi
Luka Modrić Jose Mourinho

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Azteca Stadium is being prepared for the upcoming inauguration of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City.
PREUREĐEN

Na ovom stadionu održat će se otvaranje SP-a, gledatelji više ne mogu plaćati gotovinom

Stadion, na kojem su trijumfirali Peléov Brazil i Diego Maradona, ponovno je otvorio svoja vrata nakon dvije godine obnove za prijateljsku utakmicu između Meksika i Portugala (0-0) 28. ožujka. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, koji je prisustvovao utakmici, pozdravio je povratak nogometa u svoju "katedralu", iako je tu utakmicu obilježila tragična smrt pijanog navijača koji je pao s tribine.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!