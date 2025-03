Poznati sportaš ogolio surovu stranu o kojoj se malo priča: 'Ili si vrhunski ili te nema nigdje'

Zbog nacionalnih kup natjecanja te kvalifikacijskih utakmica reprezentacija, tijekom veljače u ABA ligi odigrana su tek dva kola. U tim utakmicama Cibona je jednu dobila a jednu izgubila a njen najbolji pojedinac bio je krilni-centar Filip Bundović. A njegov prosjek od 27,5 koševa, 4,5 skokova i 4,5 asista donio je Bundi i epitet igrača mjeseca.

- Sjećam se da sam igrač mjeseca ABA lige bio i kada je Cibonu vodio trener Velić. Godi to meni no džaba individualne nagrade ako se gubi - kazuje Bundović i naglašava kolika je važnost večerašnje utakmice Cibone protiv posljednjeplasiranog Mornara (u 19 sati).

- Mi se ne smijemo oslanjati na priče da će se liga proširivati i da nitko neće ispasti i nama je jako bitno da ne budemo posljednji. Osim toga, možemo mi i Krku stići i prestići jer oni nam bježe samo jednu pobjedu.

Ako pak to ne učine slijedi im razigravanje za ostanak u Prvoj ABA ligi.

- Važno je i da ne idemo u dodatno razigravanje no čujem da toga neće biti ako bi u finalu Druge ABA lige bila dva srpska kluba. No, ne smijemo mi ništa kalkulirati nego ići na pobjedu u svakoj od predstojećih utakmica u kojima se to može.

Nakon polufinalne utakmice Ćosićeva kupa sa Splitom, Bundovića na parketu nije bilo. A neko vrijeme, zbog potresa mozga, nije trenirao niti švicarski reprezentativac Ročak no obojica su sada u stroju.

- Dobro je i što nam se pridružio iskusni Petar Aranitović koji će nam pomoći na beku, da se Radovčić malo rastereti.

Uz Bundovićevo ime uvijek se veže i pitanje je li s tim talentom mogao, i trebao, napraviti više u karijeru.

- Da sam se više brinuo o svom tijelu i da sam donosio bolje odluke vjerojatno jesam mogao i više. No, ne žalim ni za čim. Dakako, volio bih da karijeru završim sa što boljim igrama. I da se još okušam u inozemstvu.

A dosad se izvan granica Hrvatske (Njemačka, Španjolska, BiH, Turska, Makedonija) nije najbolje snalazio.

- Odlazio sam ja van ali se ne bih dugo zadržao. No, nikad se ne zna hoće li doći neka nova ponuda. Doduše, ja bih najviše volio da se Cibona vrati u vrh regionalne lige i ja bih volio najviše igrati u takvoj konkurentnoj Ciboni.

Kad je u pitanju Bunda uvijek se sjetimo finalne utakmice juniorskog prvenstva države u kojoj je podmladak Cedevite pobijedio Zagrebove juniore sa Šarićem i Hezonjom. A najbolji igrač te utakmice bio je upravo Filip Bundović.

- Ja sam u toj utakmici bio bolji od obojice. Njih dvojica su završili u NBA ligi a ja nisam.

Koliko za takvo što krivi nepovoljne okolnosti a koliko samog sebe?

- Prvo samog sebe jer bilo je stvari na koje sam mogao utjecati a nisam. Mogao sam u životu donositi bolje odluke.

Koja odluka je mogla biti bolja?

- Ne znam što bih rekao, da ne ulazim u detalje. Možda da sam ranije otišao u inozemstvo umjesto što sam se motao po hrvatskim klubovima.

Zna se dogoditi da je za igrača, ako počne lutati, bolje da ode u inozemstvo gdje se traži maksimalni profesionalizam.

- Tako jer doma ti puno toga toleriraju. Ovdje ti se prašta, domaćim igračima se puno tolerira i zato je trenerima sve teže napraviti igrača. Nema tog srednjeg sloja igrača. Nema toga da si od košarke mogao živjeti a da ne moraš biti vrhunski. Danas ili si vrhunski ili te nema nigdje.