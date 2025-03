Hrvatski košarkaš oduševio Ameriku: 'Nevjerojatan je i podcijenjen'

Upisavši 35 koševa, 10 skokova, tri asistencije i po jednu blokadu i osvojenu loptu, Ivica Zubac odigrao je najefikasniju utakmicu u devetogodišnjoj NBA karijeri. Nažalost, ni to, baš kao ni vodstvo od 23 koša, nije pomoglo Clippersima da se iz Phoenixa kući vrate s bodovima (117:119) jer s druge strane je djelovao iznimno raspoloženi Kevin Durant (34 koša, sedam skokova, četiri asista).

Svrstao se uz Jabbara

Gledano čisto statistički, i nadalje će najbolja Zupčeva partija biti ona koju je pretprošle sezone odigrao protiv Indiane kada je s 31 košem i 29 skokova, uz Abdul-Jabbara, postao jedini igrač u povijesti NBA lige koji je u jednoj utakmici imao takve ili bolje brojke. Impresioniran tim učinkom, njegov bivši suigrač LeBron James rekao je: “Zubac je neopravdano podcijenjen NBA igrač.” U tri prethodna ovosezonska susreta sa Sunsima, Big Zu je prosječno knjižio 22,7 koševa i 12,3 skokova pa je bilo za očekivati još jednu dobru predstavu protiv “Sunaca” iz Arizone. Osim toga, nakon All-Star pauze (koju je proveo sa suprugom u meksičkom Cancunu), Zubac je prosječno bilježio 17,3 koša i 12 skokova pa je i to bila naznaka dobre partije.

Za razliku od prijašnjih sezona, Zubac je nezaobilazni dio napadačkih akcija Clippersa koji vrlo često igraju preko visokog Čitlučanina (213 cm) koji zabija s učinkovitošću od 62,3 posto, a za njim je 38 utakmica u kojima je ostvario dvostruko-dvoznamenkasti učinak (double-double). A ovo mu je bila peta takva utakmica u nizu.

S obzirom na sve što se sada oko Zupca događa, uvijek se rado sjetimo jedne njegove defenzivne izjave:

– Ja sam tu da štitim obruč, da skačem, da radim dobre blokove za vanjske igrače i da zabijam zicere i mislim da se to neće puno promijeniti.

No, promijenilo se itekako jer njegov trener Tyronn Lue ​shvatio je koliko moćno napadačko oružje Big Zu može biti. Naročito ako ima razigravača popu Jamesa Hardena koji ga, nakon što se ovaj odvrti iz bloka, pronalazi u idealnim situacijama.

No, nije Zubac samo napadački i skakački učinkovit već i obrambeno, što se i ne vidi kroz sve brojke. Recimo, ne vide se svi oni promijenjeni šutevi na koje je prisilio one koji su preko njega šutirali. Osim toga, Ivica blokira šuteve igrača svih pozicija, nakon preuzimanja brani perimetar i sve to mu priznaju i oni koji ga smatraju centrom za kojeg bi se trebalo naći mjesta u najboljoj defenzivnoj petorci liga.

Nevjerojatan defenzivni rejting

U tom kontekstu, novinar portala Clipperholics, napisao je da bi trener Tyronn Lue, da u reketu nema Zupca, imao jednu od najranjivijih obrana u NBA ligi, naročito ispod koša. Najnaprednija NBA metrika sugerirat će da Zubac u 58 odigranih utakmica ima defenzivni rejting 107,5 te da blokira 42,8 šuterskih pokušaja i da uhvati 42 posto skokova za koje se očekuje da ih pokupi.

Ako vas zanima kako to izgleda u usporedbi s četverostruko najboljim defenzivcem NBA lige Rudyjem Gobertom, njegov defenzivni rejting jest 108,2, njegov blokerski postotak 43,4, a skakački 33,9.