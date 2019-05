Proslavljeni sportaš 'bocnuo' Janicu pa poručio: Za Hrvatsku smo uz branitelje učinili najviše

U Starome Gradu na Hvaru održani su tradicionalni Međunarodni susreti novinara, pisaca i diplomata, a ovogodišnja tema bila je: mediji i sport.

Jedan od sudionika bio je i naš proslavljeni košarkaš Željko Jerkov (65), najtrofejniji splitski sportaš, danas dopredsjednik HOO-a i prvi čovjek Hrvatskog kluba olimpijaca, s kojim smo porazgovarali o stanju u našoj košarci i općenito u hrvatskom sportu.

Klubovi nam se urušavaju

– Za sport se u doba Jugoslavije izdvajalo dva puta više od kulture, a danas u Hrvatskoj se za kulturu izdvaja oko dvije milijarde kuna, a za sport oko 220 milijuna, u što su uračunate i otplate za naše Arene. Bez toga, za sport se izdvaja samo oko 160 milijuna kuna, u postotku najmanje od svih zemalja EU, praktično smo svedeni na statističku pogrešku.

Ne mislim da se kulturi treba smanjivati budžet, ali sportu se svakako treba povećati. Nakon branitelja koji su stvorili Hrvatsku, sportaši su najviše učinili za imidž ove države, još od Ivaniševićeve marame s kvadratićima, pa preko olimpijskog finala košarkaša i uspjeha nogometaša. Finale u Rusiji priskrbio nam je takvu reklamu koju mi novcem nikada ne bismo mogli platiti – istaknuo je Jerkov.

Ni državna tajnica Janica Kostelić nije nam mogla pomoći?

– Recimo da se Janica u ovome nije najbolje snašla. Ali ona i njezina obitelj ostaju prekrasna sportska priča. Dokazali su da se i bez povoljnih uvjeta može napraviti veliki sportski rezultat.

Hrvatske se reprezentacije još kako-tako drže, ali klubovi nam se ozbiljno urušavaju?

– Mi imamo Dinamo u nogometu, Cedevitu u košarci, Zagreb u rukometu i Jug u vaterpolu. Sve ostalo su klubovi koji se raspadaju. Split dobiva upola manje nego što je Jugoplastika dobivala prije raspada Jugoslavije. A ipak su Split tri puta i Cibona dva puta bili europski prvaci. Znači u razmaku od deset godina pet puta smo bili najbolji u Europi.

Dokazali smo da možemo, da imamo znanje, talent i organizaciju. Ali ne može se prodavajući najbolje igrače napraviti sportski rezultat. To bi bilo isto kao kada bi neki muzej od nacionalne važnosti svake godine prodavao pet najboljih dijela da bi mogao namaknuti novac za plaće radnicima. Gdje bi taj muzej završio za 10 godina?

Zbog čega našoj košarkaškoj reprezentaciji tako slabo ide?

– Problem je bio u vodstvu, izbornicima, ali i u igračima. Svako jutro u prvim vijestima slušam: ovaj naš košarkaš u NBA postigao ovoliko, onaj onoliko koševa. Stvara se fama o velikom uspjehu i učinku, no ti naši igrači su precijenjeni. NBA ne može dati pravu ocjenu o vrijednosti nekog igrača jer tamo igrač zabije 30 koševa a momčad mu izgubi s 30 koševa. Pa, je li to uspjeh?

No, NBA je potukla Fibu?

– Na žalost, dogodilo se tako. U NBA-u se igra osam minuta dulje, a trica se puca metar dalje, a to znači da je sve izvan NBA druga liga. Fiba je pokazala slabost, priznala je poraz, a to nije dobro za europsku pa ni za našu košarku. A o kvaliteti košarke u NBA ligi dalo bi se razgovarati, tamo se praktično igra samo za prvaka, ispadanja nema, pa nema ni rezultatskog imperativa.

Šariću kriva uloga

Ni od Šarića nismo dobili ono što smo očekivali?

– Dobar je onaj trener koji uspije istaknuti vrline nekog igrača, a sakrije njegove mane. No, naši su izbornici Šariću navalili veliko breme koje on nije mogao izdržati. Dali su mu pogrešnu ulogu, pa smo tako otkrili njegove mane, a vrline, koje on neosporno ima, ostale su skrivene.

Izgradnja nacionalnog nogometnog stadiona?

– Ja sam protiv toga, nismo mi Engleska. Neka se sagradi novi stadion Dinama, ako se postojeći ne može preurediti, neka se renoviraju ostali stadioni. Zapravo, trebalo bi imati barem četiri nacionalna stadiona: u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Kao što u tim gradovima imamo i četiri nacionalna kazališta – zaključio je Jerkov.

Na susretima smo, u sjajnom dokumentarnom filmu Slavka Cvitkovića, doznali i zašto je legendarni Krešo Ćosić nosio dres s brojem 11. Imao je, naime, toliko jedinica u školi kad je prvi put sa 16 godina zaigrao za Zadar, pa ga je njegov tadašnji trener Enzo Sovitti na taj način želio potaknuti na učenje.