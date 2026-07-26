Ismijao Putinov bizaran plan: 'Pomalo je smiješno što ima takve misli. Zaboravite. On je smrtan'

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji navodno vjeruje u pomlađujuće kupke u krvi jelena, naredio je državnim znanstvenicima i liječnicima da produženje ljudskog života učine nacionalnim prioritetom. U rujnu 2025. godine Putin je, zajedno sa svojim autokratskim saveznicima Xi Jinpingom i Kim Jong Unom, uhvaćen kako javno raspravlja o besmrtnosti. Trojac je snimljen dok su razgovarali o tome kako bi biotehnologija mogla omogućiti ljudima da žive i do 150 godina u bliskoj budućnosti. Uzbuđeni Putin je čak dodao da bi ponovljene transplantacije organa mogle dovesti do toga da "možda čak postignemo besmrtnost". Tako je već u travnju ruska vlada objavila da znanstvenici razvijaju gensku terapiju usmjerenu na usporavanje starenja stanica. Moskva je otvorila odjel pod nazivom 'Nove tehnologije očuvanja zdravlja' u koji je uložila čak 20 milijardi funti, piše Wall Street Journal. Zamjenik ministra znanosti Denis Sekirinski izjavio je da taj lijek 'predstavlja jedan od najperspektivnijih pravaca u borbi protiv starenja'.

Sir Richard Dearlove, bivši šef britanske obavještajne službe MI6, nazvao je Putinove ambicije da živi zauvijek „blago smiješnima“. "To je divna iluzija. Mnogi ljudi na moćnim pozicijama željeli bi biti tu zauvijek. Ali pomalo je smiješno što Putin ima takve misli. Ideja da će on prevariti smrt? Zaboravite. On je smrtan", rekao je Dearlove za The Sun. Jedan iskusni zapadni diplomat dodao je da Putina „potpuno opsjedne“ želja za vječnim životom.

The Sun sada otkriva da je Putin stvorio tajne laboratorije skrivene duboko ispod Kavkaskih planina, koji su ključni za njegov san o besmrtnosti. Na obali Crnog mora, u elitnom kompleksu Sirius blizu Sočija, nalazi se sjedište veličine londonske zračne luke Heathrow. Putin redovito posjećuje ovaj centar koji je sam osnovao. Na površini Sirius je sveučilište znanosti i tehnologije te elitna internatska škola za najdarovitiju rusku djecu. No ispod toga se navodno kriju tajni laboratoriji posvećeni manipulaciji genima i borbi protiv starenja, gdje znanstvenici s visokim plaćama rade na brzim probojima.

Ruski znanstvenici usredotočeni su na dvije ključne tehnologije: bioprinting (3D ispisivanje živog tkiva) i uzgoj ljudskih organa u životinjama (za sada u mini-svinjama). Radom rukovodi profesor Yevgeny Rogaev, koji obećava da će nova tehnologija spasiti 175.000 života do 2030. godine. Također se istražuju životinje poput golih krtica (otporne na rak), kitova , samura i besmrtne meduze. Ruski znanstvenici već tvrde da su uspješno bioprintali ljudsko hrskavično tkivo i štitnjaču miša, a cilj im je potpuna zamjena ljudskih organa do 2030. godine. Putin je navodno naredio i uzgoj 'pomlađujućih jagoda' u Siriusu – genetski modificirano voće koje sadrži čak 12 puta više kvercetina, antioksidansa koji imaju svojstvo sprječvanja starenje.

U drugoj rezidenciji duboko u Altaju u Sibiru, Putin navodno sudjeluje u drevnom ritualu kupanja u krvi jelena marala, vjerujući da to povećava testosteron i produžuje život. Inicijativu za dugovječnost vode dvije ključne osobe. Riječ je o njegovoj kćeri Mariji Vorontsovoj, endokrinologinji koja nadgleda državne genske programe. Drugi je fizičar Mikhail Kovalchuk, šef Kurchatov instituta, koji tvrdi da će znanost uskoro omogućiti beskonačnu zamjenu dijelova tijela. "Teško je govoriti o besmrtnosti, ali sposobnost popravljanja čovjeka nesumnjivo će se povećati", rekao je nedavno Kovalchuk.

Istraživačka novinarka Svetlana Reiter kaže: "U stvarnosti je vjerojatnije da se radi o njegovom maničnom strahu od smrti, a Kovalchuk i drugi mu prodaju recepte kako ne umrijeti". Richard Dearlove smatra da Putin, ako ikad postigne pomladak, to neće podijeliti sa svijetom. "Mislim da bi u Putinovom slučaju pokušao zadržati to unutar ograničene skupine ljudi u Rusiji", rekao je.

Putinova opsesija dugovječnošću navodno je počela još u tinejdžerskim godinama nakon gledanja sovjetskog filma „Mrtva sezona“ o nacističkim eksperimentima. Politički protivnici tvrde da se Putin često skriva od javnosti kada ima zdravstvenih problema. Spekulira se o Parkinsonovoj bolesti, otečenom licu, drhtavim nogama i ljubičastim rukama. Prema procurjelim dokumentima, Putin je navodno stalno pod nadzorom četiri liječnika.