Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVIO SE I POTVRDIO

LeBron James iznenadio svijet izborom novoga kluba

NBA: All Star Game-Team Lebron vs Team Durant
Dale Zanine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 18:01
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

"I dalje se želim žrtvovati. I dalje želim raditi. I dalje želim naporno trenirati. I dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka. Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobna osvojiti naslov prvaka", objavio je slavni košarkaš.

LeBron James (41) novi je igrač Philadelphia 76ersa. Napustio je Lakerse nakon osam godina i potpisao ugovor na dvije godine vrijedan osam milijuna dolara.

"I dalje se želim žrtvovati. I dalje želim raditi. I dalje želim naporno trenirati. I dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka. Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobna osvojiti naslov prvaka", objavio je slavni košarkaš.

LeBron James je trenutačno rekorder u NBA ligi po broju odigranih sezona (23), odigranih utakmica (1622) i po broju poena (43.440). Dosad je osvojio četiri NBA naslova, dva s Miami Heatom, jedan s Clevelandom, svojim prvim klubom u karijeri te jedan s LA Lakersima.

Unatoč poznim godinama LeBron James i dalje može biti od velike pomoći bilo kojoj momčadi o čemu govore i prošlosezonske brojke, 20,.9 poena po utakmici uz 7.2 asistencije i 6.1 skokova.
Ključne riječi
Philadelphia 76-ers LeBron James

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!