LeBron James iznenadio svijet izborom novoga kluba

LeBron James (41) novi je igrač Philadelphia 76ersa. Napustio je Lakerse nakon osam godina i potpisao ugovor na dvije godine vrijedan osam milijuna dolara.

"I dalje se želim žrtvovati. I dalje želim raditi. I dalje želim naporno trenirati. I dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka. Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobna osvojiti naslov prvaka", objavio je slavni košarkaš.

LeBron James je trenutačno rekorder u NBA ligi po broju odigranih sezona (23), odigranih utakmica (1622) i po broju poena (43.440). Dosad je osvojio četiri NBA naslova, dva s Miami Heatom, jedan s Clevelandom, svojim prvim klubom u karijeri te jedan s LA Lakersima.

Unatoč poznim godinama LeBron James i dalje može biti od velike pomoći bilo kojoj momčadi o čemu govore i prošlosezonske brojke, 20,.9 poena po utakmici uz 7.2 asistencije i 6.1 skokova.