Hezonjin odlazak iz Madrida pod upitnikom: Real mu može blokirati put prema NBA ligi

Budućnost Marija Hezonje mogla bi postati jedna od najvećih košarkaških priča ovog ljeta. Hrvatski reprezentativac izrazio je želju za odlaskom iz Real Madrida i novim pokušajem u NBA ligi, ali njegov transfer više nije jednostavan kao što se činilo.

Prema informacijama koje donosi Marca, Hezonja je na samom isteku roka iz svog ugovora obavijestio Real da želi aktivirati izlaznu klauzulu koja mu omogućuje odlazak u NBA uz uplatu milijun dolara. Međutim, problem je što zasad nije dostavio službenu ponudu neke NBA momčadi niti je ispunio financijski dio klauzule.

Zbog toga se situacija okrenula u korist Real Madrida. Kraljevski klub sada može pokušati izvući veću financijsku korist od njegova odlaska, ali ima i mogućnost pozvati se na ugovor i zadržati hrvatskog košarkaša, iako se čini da Hezonja više nije potpuno posvećen nastavku suradnje.

U Madridu već slažu plan za novu sezonu, a Hezonjina pozicija dodatno je upitna nakon dolaska finskog reprezentativca Mikaela Jantunena. Klub također razmatra mogućnost povratka Elija Johna Ndiayea, za kojeg bi mogao izjednačiti ponudu Valencije Basket.

Španjolski mediji navode i kako je Hezonjin potez s promjenom agenta početkom veljače bio prvi znak da bi ovo ljeto moglo biti turbulentno. Hrvatski reprezentativac tada je budućnost povjerio poznatom agentu Mišku Ražnatoviću, a ubrzo se počelo nagađati o mogućem odlasku.

Iako postoji interes NBA klubova, zasad nema ponude koja bi zadovoljila Hezonjine ambicije. Prema informacijama američkog novinara Marca Steina, neke momčadi prate situaciju, ali riječ je uglavnom o ugovorima koji ne bi bili potpuno garantirani i koje bi se moglo raskinuti.

Ako NBA opcija propadne, otvorena su vrata povratku u Euroligu. Bogati klubovi poput Olympiacosa i Dubai Basketa navodno pomno prate razvoj situacije i spremni su reagirati ako Hezonja postane dostupan.

Hrvatski košarkaš već je jednom bio protagonist velike transferne priče kada je prije dvije godine dogovorio prelazak u Barcelonu, ali taj se posao na kraju nije realizirao. Umjesto toga, Hezonja je ostao u Realu i potpisao novi ugovor do 2029. godine.

Sada ga čeka nova velika odluka – pokušati ponovno otvoriti NBA vrata, ostati u Madridu ili pronaći novu europsku sredinu. Jedno je sigurno, saga oko Hezonjine budućnosti tek je počela.