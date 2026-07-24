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Potražnja za Hrvatom porasla

Za Hezonju se bore bivši NBA prvaci Cleveland Cavaliersi i Golden State Warriorsi

REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
24.07.2026.
u 23:35
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Dubrovčanin, koji je nedavno osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača regularne sezone španjolske Lige Endesa, odlučan je u potrazi za drugom prilikom u NBA. Kako bi si olakšao povratak, spreman je sam platili izlazak iz ugovora s Realom vrijedan 850.000 dolara

Sad kad je jasno da će LeBron nastaviti karijeru u Philadelphia Sixersima, Cleveland Cavaliersi i Golden State Warriorsi ušli su u utrku za angažmanom Marija Hezonje, nekadašnjeg petog izbora NBA drafta, koji je pet i pol posljednjih sezona proveo igrajući u Europi. Tako piše ESPN-ov NBA insajder Shams Charania.

Nakon što je tržište slobodnih igrača konačno odmrznuto objavom LeBrona Jamesa, oba su kluba (koji su se također nadali LeBronu) krenuli u borbu za 31-godišnju hrvatsku zvijezdu. Prva izvješća kazuju da su spomenuti klubovi Hezonju držali na čekanju jer su svi prvotno pokušavali dovesti "Kralja Jamesa" čuvajući za njega vlastitu financijsku konstrukciju. Sada kada se situacija razbistrila, Cavaliersi i Warriorsi daju prioritet Hezonji kako bi riješili goruće pitanje na poziciji krila.

Dubrovčanin, koji je nedavno osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača regularne sezone španjolske Lige Endesa, odlučan je u potrazi za drugom prilikom u NBA. Kako bi si olakšao povratak, spreman je sam platili izlazak iz ugovora s Realom vrijedan 850.000 dolara. A stroga ograničenja poreza na luksuz spriječila su pak Cleveland i Golden State u dovođenju skupljih zvijezda. A to čini visoko motiviranog Hezonju idealnom akvizicijom niskog rizika i visoke nagrade ako se Mario razigra kao što je to činio i na euroligaškim parketima.

Ovaj potez označava novi početak za Hezonju, koji je ranije u karijeri odigrao 335 NBA utakmica za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse. A njegove euroligaške epizode su nešto što definira njegov status elitne međunarodne zvijezde. Izgradio je reputaciju zvijezde Eurolige, s Realom je bio prvakom Europe (2023.), igrao je na Final Fouru Eurolige i 2024. i 2026. a izabran je i za najboljeg igrača Lige Endesa.

Na međunarodnoj sceni, Hezonja je bio važan igrač hrvatske reprezentacije. Sudionik ​​Svjetskog prvenstva 2014. i Olimpijskih igara u Riju 2016., nedavno je proglašen MVP-jem prvog kruga europskih kvalifikacija. Sada je široko prepoznat kao zreliji i dotjeraniji čimbenik igre od sirovog talenta koji je, u potrazi za minutažom, napustio NBA ligu 2020.
Ključne riječi
Cleveland Cavaliers Golden State LeBron James NBA liga Mario Hezonja

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