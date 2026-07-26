Hrvati otkrili čime pune kućni budžet: 'Ovdje zaradim više nego uz dodatne poslove'

Pitanje koje je naizgled jednostavno, "kako dodatno zarađujete novce?", pokrenulo je živahnu raspravu na hrvatskom Redditu, razotkrivajući širok spektar poslova kojima se građani bave nakon svog redovnog radnog vremena. U vremenima kada plaće teško prate rastuću inflaciju i troškove života, potraga za dodatnim prihodima postala je za mnoge nužnost. Autor objave započeo je niz podijelivši svoja iskustva s košnjom trave, poslovima na građevini te neimenovanom aplikacijom koja mu, kako tvrdi, ponekad donese više od fizičkog rada.

Odgovori korisnika pokazali su da tradicionalni "fuš" poslovi i dalje drže svoje mjesto. Jedan od najpopularnijih komentara opisuje prelazak s bojenja stanova na automehaničarske poslove. "Kad sam vidio kakva su ljudi prasad i što sve očekuju za cijenu koju dajem, malo sam se stufao", iskreno je napisao, opisujući kako klijenti često očekuju kompletno gletanje i brušenje po cijeni običnog bojenja. Drugi se drže provjerenih zanata: cijepanje drva nakon posla, bravarija koja donese još jednu plaću ili pčelarstvo, koje nakon početnog ulaganja može postati solidan izvor prihoda.

Ipak, rasprava je otkrila i modernu stranu dodatne zarade. Inženjer strojarstva u slobodno vrijeme dizajnira i izrađuje metalne konstrukcije i ograde, dok drugi korisnik pretvara "škrabotine elektroinstalatera u urednu i preglednu elektrodokumentaciju". Posebno se istaknuo komentar o preprodaji stvari putem interneta. "Preprodajem patike, parfeme, ženske torbice, odjeću i uzmem mjesečno bar 1200 €", tvrdi jedan korisnik, dodajući da na to troši svega sat do dva tjedno.

Velik dio rasprave vrtio se oko online aplikacija za ispunjavanje anketa, poput Attapola. Iskustva su podijeljena: dok jedni tvrde da se radi o solidnom džeparcu za kave i sladoled, koji zarade "dok su na wcu", drugi upozoravaju da je zarada minimalna i zahtijeva previše vremena. Jedna je korisnica detaljno opisala kako mjesečno zaradi oko 50 eura, što joj pokrije sitne troškove, no drugi su bili skeptični, tvrdeći da je realnija zarada oko 15 do 20 eura mjesečno.

*uz korištenje AI-ja