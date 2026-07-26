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NAPADAČ SANTOSA

Neymara su žestoko kritizirali nakon SP-a, on im odgovorio s dva gola

FILE PHOTO: Brasileiro Championship - Santos v Coritiba
Jean Carniel/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 15:39
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Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u u 20. kolu.S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.

Brazilska zvijezda Neymar je postigao dva gola za svoj klub Santos i počastio navijače drskom proslavom za povratak u natjecanje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva.

Neymarova dva gola omogućila su Santosu, koji još uvijek strepi od ispadanja, da izbjegne poraz kod kuće protiv posljednjeplasiranog Chapecoensea (2-2) u u 20. kolu.S ovim remijem, Santos je sada samo bod iznad zone ispadanja.

Neymar, 34-godišnja zvijezda koja je ponovno igrala za svoj klub nakon dvoipolmjesečne odsutnosti, redovito je ismijavana zbog svog načina života, a ovog tjedna je bila žestoko kritizirana zbog sudjelovanja u poker turniru dok su njegovi suigrači igrali utakmicu Južnoameričkog kupa u Venezueli.

Kao odgovor, Neymar je proslavio svoj prvi gol pretvarajući se da dijeli karte i koristeći korner zastavicu kako bi oponašao zamah u golfu.

S Brazilom je Neymar ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Norveške (2-1), posljednjoj utakmici koju je odigrao najbolji strijelac reprezentacije (80 golova), realiziravši pritom i jedanaesterac.
Ključne riječi
Santos Neymar

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