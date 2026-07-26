Prekretnica u ratu itekako je stvarna – bijeg kapitala iz Rusije to nedvojbeno potvrđuje

Posljednjih je tjedana puno nejasnoća o situaciji u Rusiji i o stvarnim učincima ukrajinskih "dalekometnih sankcija Rusiji", kako ukrajinske udare na vojne, ekonomske i logističke ciljeve duboko u Rusiji ironično naziva ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinci tim udarima šalju poruku da zapadne ekonomske sankcije nisu dale rezultata i da je uništavanje ruske vojne i ekonomske infrastrukture koja Vladimiru Putinu omogućava vođenje rata jedini način koji kremaljski gospodar rata razumije, jer ga samo to može prisiliti na pregovore i okončanje rata. Mnogi vjeruju da upravo zahvaljujući tim napadima svjedočimo strateškoj prekretnici u ratu, što onda potkrepljuju i ohrabrujućim podacima o postupnom napredovanju ukrajinske vojske, koja je posljednja dva mjeseca više teritorija oslobodila nego izgubila, što je čak i smijenjeni ukrajinski vojni zapovjednik Oleksandr Sirski iskoristio kako bi u svojoj oproštajnoj poruci nakon turbulentne smjene poručio da svom nasljedniku predaje vojsku "koja je u ofenzivi", premda neovisna izvješća iz Ukrajine baš i ne potvrđuju takvu tvrdnju.