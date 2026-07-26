Posljednjih je tjedana puno nejasnoća o situaciji u Rusiji i o stvarnim učincima ukrajinskih "dalekometnih sankcija Rusiji", kako ukrajinske udare na vojne, ekonomske i logističke ciljeve duboko u Rusiji ironično naziva ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinci tim udarima šalju poruku da zapadne ekonomske sankcije nisu dale rezultata i da je uništavanje ruske vojne i ekonomske infrastrukture koja Vladimiru Putinu omogućava vođenje rata jedini način koji kremaljski gospodar rata razumije, jer ga samo to može prisiliti na pregovore i okončanje rata. Mnogi vjeruju da upravo zahvaljujući tim napadima svjedočimo strateškoj prekretnici u ratu, što onda potkrepljuju i ohrabrujućim podacima o postupnom napredovanju ukrajinske vojske, koja je posljednja dva mjeseca više teritorija oslobodila nego izgubila, što je čak i smijenjeni ukrajinski vojni zapovjednik Oleksandr Sirski iskoristio kako bi u svojoj oproštajnoj poruci nakon turbulentne smjene poručio da svom nasljedniku predaje vojsku "koja je u ofenzivi", premda neovisna izvješća iz Ukrajine baš i ne potvrđuju takvu tvrdnju.
Prekretnica u ratu itekako je stvarna – bijeg kapitala iz Rusije to nedvojbeno potvrđuje
Čini se da upravo dolazi do urušavanja neformalnog pakta između režima i Rusa po kojem su Rusi pristali ignorirati Putinov rat u zamjenu za relativnu stabilnost i sigurnost
Komentara 8
Dobrih vijesti iz rusije nikad nije dovoljno.
Kao i Srbiji, rat se vraća onima koji su ga i započeli! Ali je problem u tome što može, kao i u Srbiji, na vlast doći još gori od onog koji je bio prije njega, a da cijeli narod, niti Srbi niti Rusi, ne prođu katarzu i suočavanje sa zlima koja su činili. Takva situacija, nažalost, je vrlo plodno tlo za nove, buduće sukobe!
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Već smo prije sedam dana donijeli zaključak o ovoj temi, Putin je to riješio prije tri godine, Zapad mu je nesebično pomogao. Kapital ne može napustiti Rusiju.