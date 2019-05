Ivaniševićeva izjava ostavila Srbe u nevjerici: Sigurno se šali

Bivši hrvatski tenisač i pobjednik Wimbledona Goran Ivanišević u velikom se intervju osvrnuo na karijere Rafaela Nadala i Rogera Federera.

Za tiskano izdanje Gazette dello Sport popularni ''Zec'' rekao je kako njih dvojicu smatra najvećim tenisačima svih vremena.

– Za mene uopće nije iznenađenje to što su njih dvojica i dalje u vrhu. Zaista je fantastično to što postižu sjajne rezultate u poznim godinama, ali njih dvojica su najveći igrači ikada, tako da me od njih ništa ne iznenađuje – rekao je Ivanišević, a tu izjavu iskoristili su u Srbiji gdje su se pojedini mediji čudili Ivaniševiću i prozvali ga šaljivdžijom jer nije spomenuo Novaka Đokovića.

Tako alo.rs spominje kako je Đoković trenutačno prvi igrač svijeta. Dodaju da je činjenica da i Nadal i Federer imaju više Grand slam titula od Novaka, ali da je i činjenica da Srbin ima pozitivan skor protiv obojice – protiv Nadala 28-25, a protiv Federera 25-22.

