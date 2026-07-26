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NEUGODAN INCIDENT

Nogometna sutkinja nokautirana na utakmici, nije mogla nastaviti susret

Luka Ivanušec
Instagram
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 15:30
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Sutkinja Mathilde Demoncay (26) nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu Schlossberg u Forbachu, na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezone.

Nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kada je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša  tijekom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune Sittarda, izvijestili su mediji.

Sutkinja Mathilde Demoncay (26) nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu Schlossberg u Forbachu, na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezone.

Napetost je porasla u 40. minuti kada su se dva protivnička igrača sukobila, a ostali igrači su se požurili pridružiti tučnjavi. Hrabra Demoncay je završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati, pala nakon što je udarena u gužvi, pokazala je snimka na društvenim mrežama. ⁠

Demoncay je ostala na travnjaku nekoliko minuta, držeći se za ruku, dok su pomoćni suci, sigurnosno osoblje i medicinsko osoblje utrčali na teren kako bi uspostavili red i procijenili njezino stanje.

Ironija je što se izgred dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo: "Poštujte suca".
Ključne riječi
Nogometna sutkinja sutkinja

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