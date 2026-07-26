Španjolski nogometni savez pomaže u požaru, u svoje prostore prima izbjegle

Španjolski nogometni savez (RFEF) stavio je na raspolaganje smještajne kapacitete u Nacionalnom nogometnom centru u madridskom predgrađu Las Rozas za obitelji evakuirane zbog velikih šumskih požara koji pogađaju pokrajine Madrid te Kastilju i León.

RFEF je priopćio da će obitelji biti smještene u rezidenciji koju inače koriste španjolske nogometne reprezentacije, a akcija se provodi u suradnji s gradskom upravom Las Rozasa i Civilnom zaštitom.

Prednost pri smještaju imat će obitelji koje se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji ili su zbog požara ostale bez doma, dok će gradske službe i hitne službe nastaviti koordinirati logističku i humanitarnu pomoć evakuiranom stanovništvu.

Prema podacima španjolskih vlasti, više od 115.000 ljudi evakuirano je ili im je naređeno da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili zemlju. Vatra je dosad progutala više od 45.000 hektara, a najveće požarište prostire se između Madrida, Ávile i Toleda na području većem od 200 kilometara.

U gašenju sudjeluju i međunarodne snage. Portugal, Grčka i Italija poslale su ukupno 176 vatrogasaca, 41 vozilo i četiri protupožarna zrakoplova Canadair u sklopu europske pomoći.

Požari su trenutno glavna preokupacija u Španjolskoj te su prigušili euforiju nastalu nakon što je Španjolska osvojila Svjetsko nogometno prventsvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom. Nebo nad Madridom je sivo, a u zraku se osjeća vonj paljevine.