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WTA Prag

Prvi naslov za 18-godišnju Austrijanku Lilli Tagger

Teniska loptica
Sanjin Strukić/Pixsell
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 15:49
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Za Tagger je to bilo drugo finale u karijeri, nakon prošlogodišnjeg debija u mečevima za trofej u kineskom Jiujiangu, dok je Snigur po prvi put došla nadomak premijernom naslovu na WTA Touru.

Austrijska 18-godišnja tenisačica Lilli Tagger (WTA - 74.) pobjednica je WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Pragu, gdje je u nedjeljnom finalu svladala 24-godišnju Ukrajinku Dariju Snigur (WTA - 54) sa 7-6 (3), 6-2.

Za Tagger je to bilo drugo finale u karijeri, nakon prošlogodišnjeg debija u mečevima za trofej u kineskom Jiujiangu, dok je Snigur po prvi put došla nadomak premijernom naslovu na WTA Touru.

Ukrajinka je svoju priliku u ovom finalu propustila u prvom setu, u kojem je povela 5-2, ali do set-lopte nije došla. Mlada Austrijanka je puno bolje odigrala 'tie-break', a onda nizom od tri gema došla do prednosti 4-1 u drugom setu. U osmom gemu je još jednom oduzela servis suparnici, iskoristivši drugu meč-loptu.

Zahvaljujući ovom naslovu Tagger će doći do najboljeg renkinga u karijeri, a u ponedjeljak će po prvi put biti među 50 tenisačica svijeta, na 45. mjestu. I njena suparnica u finalu je skokom od 11 pozicija došla do najboljeg plasmana u karijeri, a naći će se na 43. mjestu.

WTA 250 Prag - finale

Lilli Tagger (Aut) - Daria Snigur (Ukr/8) 7-6 (3), 6-2
Ključne riječi
tenis Lilli Tagger

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