Hrvatski vaterpolisti završili na sedmom mjestu, ali varate se ako mislite da je to razočaranje

Završni turnir Svjetskog kupa hrvatski su vaterpolisti završili na sedmom mjestu. Ako ste pak pomislili da je to još jedan nezadovoljavajući plasman barakuda, varate se. Naime, u konkurenciji najjačih svjetskih reprezentacija ovaj domet ostvarila je prilično pomlađena nacionalna vrsta.

Prvenstvo Europe

Zapravo, riječ je o mladoj reprezentaciji koja se sprema za U-20 Prvenstvo Europe i koja je u ovoj prigodi bila pojačana s tek nekoliko seniora kao što su Brubnjak, Čubranić, Pavlić i Babić. Doduše, seniorski reprezentativac je već i Maro Šušić, ali se on godištem (2007.) uklapa u U-20 selekciju.

U četvrtfinalnom dvoboju Hrvatska je izgubila od aktualnog svjetskog i europskog doprvaka Mađarske (11:16) a u prvoj utakmici za plasman od 5. do 8. mjesta naši su se namjerili na aktualne svjetske prvake Španjolce (14:18) pri čemu je najbolji strijelac tog susreta bio Vlaho Pavlić (sedam pogodaka).

Uvjerljivi protiv Gruzijaca

Na kraju turnira, naša B reprezentacija pobijedila je Gruziju, i to uvjerljivo (18:12), pri čemu su po pogocima prednjačili Pavlić (4) i Brubnjak (4), a u strijelce su se još upisali i Dobrić (2), Tončinić (2), Šušić (2), Dragošević 81), Burburan (1), Žilić (1) i Dragaš (1).

Na kraju ove priče izbornik Zoran Bajić je kazao:

– Ovo je bilo natjecanje na kojem su sve momčadi nastupile u najjačim sastavima i bile izuzetno dobro posložene. Naš je cilj bio prije svega steći iskustvo za ono što nas očekuje sljedećeg mjeseca na Europskom prvenstvu u Varni. Drugi cilj bio je da naši mladi igrači, koji su prvi put igrali protiv nekih velikih zvijezda, osjete takav ambijent i razinu natjecanja. Tražio sam od njih da budu hrabri, čvrsti, da pokušaju igrati vaterpolo na najbolji mogući način i pokažu svu svoju darovitost. U tome smo u potpunosti uspjeli. Odigrali smo dvije vrlo dobre utakmice, protiv Mađarske i Španjolske, te pokazali da naša igra ima glavu i rep. Protiv Gruzije odigrali smo odlične tri četvrtine, a zatim je došlo do opuštanja koje mi se nije posebno svidjelo. Ipak, riječ je o mladim igračima koji još nemaju dovoljno iskustva i koji su se željeli dokazati, možda na krivom mjestu i u krivom trenutku. No to je manje važno.