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SVJETSKI KUP

Hrvatski vaterpolisti završili na sedmom mjestu, ali varate se ako mislite da je to razočaranje

Vaterpolo
Hrvatski vaterpolski savez
Autor
Dražen Brajdić
26.07.2026.
u 16:00
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U-20 reprezentacija, pojačana nekolicinom mlađih seniora, pružila je prema izborniku Bajiću dobre igre u Sydneyu

Završni turnir Svjetskog kupa hrvatski su vaterpolisti završili na sedmom mjestu. Ako ste pak pomislili da je to još jedan nezadovoljavajući plasman barakuda, varate se. Naime, u konkurenciji najjačih svjetskih reprezentacija ovaj domet ostvarila je prilično pomlađena nacionalna vrsta.

Prvenstvo Europe

Zapravo, riječ je o mladoj reprezentaciji koja se sprema za U-20 Prvenstvo Europe i koja je u ovoj prigodi bila pojačana s tek nekoliko seniora kao što su Brubnjak, Čubranić, Pavlić i Babić. Doduše, seniorski reprezentativac je već i Maro Šušić, ali se on godištem (2007.) uklapa u U-20 selekciju.

U četvrtfinalnom dvoboju Hrvatska je izgubila od aktualnog svjetskog i europskog doprvaka Mađarske (11:16) a u prvoj utakmici za plasman od 5. do 8. mjesta naši su se namjerili na aktualne svjetske prvake Španjolce (14:18) pri čemu je najbolji strijelac tog susreta bio Vlaho Pavlić (sedam pogodaka).

Uvjerljivi protiv Gruzijaca

Na kraju turnira, naša B reprezentacija pobijedila je Gruziju, i to uvjerljivo (18:12), pri čemu su po pogocima prednjačili Pavlić (4) i Brubnjak (4), a u strijelce su se još upisali i Dobrić (2), Tončinić (2), Šušić (2), Dragošević 81), Burburan (1), Žilić (1) i Dragaš (1).

Na kraju ove priče izbornik Zoran Bajić je kazao:

– Ovo je bilo natjecanje na kojem su sve momčadi nastupile u najjačim sastavima i bile izuzetno dobro posložene. Naš je cilj bio prije svega steći iskustvo za ono što nas očekuje sljedećeg mjeseca na Europskom prvenstvu u Varni. Drugi cilj bio je da naši mladi igrači, koji su prvi put igrali protiv nekih velikih zvijezda, osjete takav ambijent i razinu natjecanja. Tražio sam od njih da budu hrabri, čvrsti, da pokušaju igrati vaterpolo na najbolji mogući način i pokažu svu svoju darovitost. U tome smo u potpunosti uspjeli. Odigrali smo dvije vrlo dobre utakmice, protiv Mađarske i Španjolske, te pokazali da naša igra ima glavu i rep. Protiv Gruzije odigrali smo odlične tri četvrtine, a zatim je došlo do opuštanja koje mi se nije posebno svidjelo. Ipak, riječ je o mladim igračima koji još nemaju dovoljno iskustva i koji su se željeli dokazati, možda na krivom mjestu i u krivom trenutku. No to je manje važno.
Ključne riječi
Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

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