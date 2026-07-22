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Zamijenio Pascuala

Sekulić novi trener Barcelone

Košarka
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 11:40
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Sekulić je u Barcelonu stigao iz Dubaija s kojim je prošle sezone osvojio ABA ligu.

Izbornik slovenske muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Sekulić (48) novi je trener španjolskog velikana Barcelone s kojom je potpisao dvogodišnji ugovor, objavio je katalonski klub.

Sekulić je u Barcelonu stigao iz Dubaija s kojim je prošle sezone osvojio ABA ligu.

Prije dolaska u Dubai, Sekulić je prošle sezone vodio i ruski Zenit.

Na klupi Barcelone Sekulić  je zamijenio Xavija Pascuala, koji će sljedeće sezone voditi upravo Dubai.
Ključne riječi
Barcelona Aleksandar Sekulić

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