Sekulić novi trener Barcelone

U New Yorku

Na dan finala nogometnog SP-a razgovori o NBA Europe

Ono što je zanimljivo jest da ta liga neće biti posve zatvorena kao što je sadašnji NBA, već da će prve sezone pravo nastupa imati finalisti Fibine Lige prvaka. A to je upravo natjecanje u kojem će participirati Cibona za koju nam je teško vjerovati da se može toliko pojačati pa da iskoristi takvu priliku.