Poznati hrvatski komentator: Zvezdaši, oprostite, nemojte nikad biti kao mi!

Jučerašnji huliganski ispad u Splitu kada su napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde izazvao je reakcije diljem svijeta te su svi veći i poznatiji mediji izvijestili o događaju u Splitu.

Reagirali su i mnoge domaće javne ličnosti, a hrvatski komentator Sport Kluba Neven Cvijanović napisao je komentar pod naslovom "Zvezdaši, izvinite, nemojte nikad biti kao mi!".

- Pitam se što to meni sve treba i zašto moram sad, umjesto da kresnem pivu ili dvije uz pregled premierligaškog dana na BBC-u, pisati ovaj komentar novog idiotskog ispada u Splitu. Naravno, ne moram, nitko me na to ne tjera, nalazim se tisućama milja daleko i nitko mi neće ništa reći ako ništa ne napišem, ali ne mogu protiv sebe. Moram nešto o ovome reći, pa kud puklo da puklo, kome se sviđalo ili ne sviđalo - napisao je u početku Cvijanović.

- Prije svega, jako me je sram.Vjerojatno vam je poznat taj osjećaj kad se iskonski sramite, kao da ste upravo vi jedini i isključivi krivac za sve. Kao da sam ja bio taj moron koji je udario te dečke na splitskoj rivi, kao da je moja ruka potjerala tog jadnog mladića u more i kao da sam ja osobno taj kreten koji je vikao “četnik”.

Sami ste, gospodo političari, ovo zakuhali! Svi vaši sitnopolitički govori i prozivanja vraćaju nam se kao bumerang. Namjerno nisam napisao “vraćaju VAM se” jer vi ste sretni da status quo potraje, vi se zadovoljno smješkate kad pravi rvati mlate četnike. Zadovoljno trljate ruke kad se mrze Srbi, Hrvati, Albanci, muslimani… Sretni ste kad ljude tuku usred bijela dana na splitskoj rivi - oštro je po političarima "udario" Cvijanović.

- Na kraju, dragi sportaši, vaterpolisti Crvene Zvezde, ako vam to nešto znači, ja vam se ispričavam. Oprostite na našem negostoprimstvu, oprostite na našoj neukosti i uskogrudnosti. Molim vas, nemojte se vi prema nama ponijeti ovako kao što smo mi prema vama - završio je Cvijanović.