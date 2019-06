Poznati Hrvati priznali: Mi smo krivi za poraz od Srba

Iz veslačke Meke, iz Luzerna, braća Sinković vratila su se s 14. medaljom s najvećih svjetskih natjecanja.

Upravo su osvojili petu europsku medalju (četvrto zlato), a imaju još i sedam svjetskih odličja (pet zlatnih) i dva olimpijska (zlato i srebro). Od aktivnih naših sportaša, tako uspješni kolekcionari plemenitih medalja jedino su jedriličar Šime Fantela (16 medalja) i atletičarka Sandra Perković (10 medalja).

Poraz od Srba ih razbudio

Nažalost, braću Sinković i njihova trenera Nikolu Bralića u zagrebačkoj zračnoj luci nije dočekao gotovo nitko. Kao da su nas sve razmazili pa se njihove medalje podrazumijevaju.

- Naša medalja više nije nikakva senzacija. Drago mi je da smo ljude na taj način razmazili i da im je, zapravo, čudno kada ne osvojimo zlato - kazao je Martin Sinković, a njegov brat Valent dodao:

- Ponekad ni sami ne možemo vjerovati dokle smo dogurali. No, kada odemo na neko natjecanje, mi ne razmišljamo o medaljama koje smo osvojili, nego o onima koje tek trebamo osvojiti.

Nakon olimpijskog zlata u Riju, Sinkovići su promjenu discipline koristili kao motivaciju. Ako pokore i tu disciplinu, hoće li se poželjeti vratiti u staru disciplinu?

- Ne možemo sada znati što će biti nakon OI u Tokiju. Ja se ne bih vraćao jer smo uložili puno da ovaj čamac, dvojac bez kormilara, dobro ide. Neka prođu Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre pa ćemo vidjeti što i kako dalje - kaže Martin.

Nakon povlačenja Novozelanđana Murraya i Bonda, u svjetskom veslanju baš i nema tako dominantne posade.

- Njemački osmerac stalno pobjeđuje, no oni stalno mijenjaju posadu. Nemamo ni mi veliki medaljaški kontinuitet u dvojcu, ali smo ga imali u dublu - objašnjava Valent, a Martin ističe:

- Obojica volimo trenirati. Onaj poraz od Srba u prvoj utrci Svjetskog kupa dogodio se zato što nismo išli dovoljno preko granice.

Dakle, tajna uspjeha braće Sinković je zapravo u svim onim (bez)brojnim treninzima na kojima idu preko granice boli.

- Tako je. Naš je nedostatak što nemamo veliku reprezentaciju pa tako ni sparing-partnere koji bi nas testirali. I zato volimo voziti što više utrka.

Jedna takva bila je i ona u Plovdivu na prvoj regati Svjetskog kupa, na kojoj su izgubili od Srba. Što je trener Nikola Bralić koristio kao motivacijski “alat”:

- Mogu ja pričati koliko me volja, no ako oni to sami ne vide, nema od toga koristi. Bila je to pedagoška pljuska nakon koje smo tri tjedna trenirali na višoj razini i osvojili zlato tako da smo dominirali od početka do kraja, a to je ono što treneru čuva živce i produljuje život.

S Temze na Peruču

Sinkovići priznaju da se i velikim šampionima zna dogoditi da se uljuljkaju na pobjedničkom postolju:

- Čak i nama koji imamo puno sezona iza sebe to se može dogoditi. Nakon što smo lani na SP-u demolirali konkurenciju, činilo nam se da ove godine tehnički veslamo još bolje. Bili smo zadovoljni govoreći si da će doći brzina, no u Plovdivu nije došla, ali u Luzernu jest - kazao je Valent.

Sinkoviće sada čekaju još dvije regate Svjetskog kupa i Henley na Temzi nakon čega će se na Peruči pet tjedana pripremati za nastup na SP-u u Linzu potkraj kolovoza.

- Završnim pripremama na Peruči uvijek napravimo pomak u formi. No, ostane li ovako, nećemo trebati puno dotjerivati - kaže Bralić.

