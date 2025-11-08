Povjerenik NBA lige otkrio kada kreće NBA Europa: 'Sada je prilika'

Izvršni direktor NBA Europe George Aivazoglou potvrdio je da će projekt započeti u listopadu 2027., dodajući da će u natjecanju igrati momčadi iz Rima, Milana (Italija), Londona, Manchestera (Velika Britanija), Pariza, Lyona (Francuska), Madrida, Barcelone (Španjolska), Berlina, Münchena (Njemačka), jedna momčad iz Atene (Grčka) i Istanbula (Turska).

Povjerenik NBA lige Adam Silver nedavno je opisao mogući početak planirane lige 2027. kao ambiciozan, ali to nije isključio. Rekao je da ne želi čekati dulje od 2028. "Sada je prilika za nešto ovakvo", rekao je.

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Aivazoglou nije rekao koje će momčadi sudjelovati. Osim 12 stalnih sudionika iz dvanaest gradova domaćina, još četiri momčadi će se moći kvalificirati za NBA Euroligu putem Fiba Eurolige ili nacionalnih liga.

"Bit će to poluotvoreni format sa 16 momčadi - 12 stalnih, plus četiri temeljene na sportskim rezultatima: jedna iz FIBA ​​Lige prvaka koja je naš partner, i još tri iz domaćih liga. To je najzanimljiviji dio jer svima daje nešto čemu mogu težiti", rekao je Aivazoglou.

VEZANI ČLANCI:

Generalni direktor NBA Europe također je nagovijestio da bi u budućnosti NBA timovi mogli igrati protiv klubova NBA Europe.

"Bilo bi to novo natjecanje koje bi okupljalo NBA i NBA Europe timove - u budućnosti, format NBA kupa s američkim i europskim timovima ili turnir poput prošlogodišnjeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva - kao dio sve integriranijeg okvira", zaključio je Aivazoglou.